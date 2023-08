Crima din Mangalia: Care este adevăratul motiv pentru care ucigașa Alinei a recurs la gestul teribil / „A explodat, pur şi simplu, şi nu a mai putut să se stăpânească”

Loredana, , le-a povestit anchetatorilor cum ar fi decurs întreaga tragedie, detaliind modul în care a acționat pentru , Alina.

Cu toate acestea anchetatorii rămân cu semne de întrebare, având în vedere faptul că declarațiile tinerei se află în contradictoriu cu planul bine stabilit al acesteia.

Motivul uciderii Alinei: „Vorbim de invidie, de ură, gelozie…”

Problemele dintre Alina și Loredana ar fi început în urmă cu mai mult timp. Loredana, suspecta de crimă, era invidioasă pentru că prietenei sale îi mergea mai bine.

Unul dintre motivele pentru care tânăra era invidioasă pe Alina a fost relația bună pe care o avea cu iubitul. A încercat de multe ori să o îndepărteze de el și să își trăiască viața doar ele două, după cum spune Sergiu, iubitul fetei ucise, , potrivit .

„Autoarea a explodat, pur şi simplu, şi nu a mai putut să se stăpânească și a omorât-o pe cea pe care o invidia. Aici vorbim de invidie, de ură, gelozie într-adevăr”, explică Dan Antonescu, specialist criminolog.

Planul bine calculat al Loredanei pune pe gânduri anchetatorii

Faptul că le-a povestit anchetatorilor că a fost vorba despre un moment de furie, când a decis să își atace prietena, este contradictoriu cu modul calculat în care a încercat să scape de probe. După crimă, ucigașa a încercat să facă tot ce a putut ca să nu devină principala suspectă.

„În cameră s-a murdărit de sânge așternutul de pe patul ei, mocheta şi salteaua. Am început să fac curățenie în cameră, ștergând urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete și am luat lenjeria și hainele murdare de sânge şi le-am pus într-un sac de plastic gen sac de pubelă de culoare albastru. Acest sac l-am dus dimineață, în jurul orei 10, în tomberonul hotelului. Cuțitul îl pusesem sub salteaua patului meu iar după ce am dus sacul mai sus menționat mi-am amintit și de cuțit, l-am luat și l-am ambalat într-un sac din plastic de culoare galbenă pentru galeata de gunoi şi l-am dus la ghena hotelului”, spune Loredana.

Tânăra a încercat chiar să îi cumpere bunăvoința , atunci când transporta valiza cu cadavrul Alinei, plătindu-i acestuia de zece ori mai mulți bani pentru cursă.

Inițial, a vrut să ducă valiza în care se afla cadavrul tocmai la Vaslui, ca să înlăture suspiciunea că omorul a avut loc la mare și să îi ducă pe anchetatori cât mai departe de ea.

„Am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșita primești o pedeapsă redusă. Chiar am fost cele mai bune prietene de-a lungul anilor”, a povestit ea.