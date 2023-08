Declarațiile taximestristului care a luat criminala din Mangalia de la hotel. „Sunt terminat! Vreau să renunț la tot, sunt în stare de șoc!”

Taximestristul care a preluat , care și-a ucis prietena și a băgat-o într-o valiză, se află în stare de șoc.

Bărbatul s-a chinuit să pună valiza în mașină

Șoferul a spus că nu a știut ce se află în valiză, dar și-a pus semne de întrebare pentru că era foarte greu și nici nu a reușit să îl urce în portbagaj, conform

Taximestristul se află în stare de șoc și își dorește să renunțe la meserie.

„Sunt traumatizat rău de tot, mă doare capul. Sunt terminat! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât și pe mine. Sunt într-o stare naşpa, vreau să renunț la taxi.

Era grea, chiar am întrebat-o > și mi-a zis că are haine și rechizite. Eu am zis că nu pot să bag că mă doare mijlocul, dacă poți să îl bagi, bagă-l, dacă nu, hai că eu plec, că mai am curse de făcut. Și venea un băiat, cred că erau prieteni, nu știu cine era”, a spus șoferul.

Ucigașa i-a cerut să o ducă în Vaslui

Fata i-a spus taximestristului să oprească la gară pentru că voia să scoată niște bani de la bancomat, apoi i-a zis să o ducă în Vaslui. Șoferul a refuzat pentru că era obosit și voia să meargă acasă. El i-a recomandat să meargă cu trenul că e mai ieftin. Cursa cu taxiul până la Vaslui ar fi costat-o 1.500-1.600 de lei, i-a zis bărbatul.

Atunci

Coborârea geamanatanului a fost altă problemă. Cei doi s-au chinuit să îl scoată din mașină. Șoferul era nedumerit de ce este atât de greu geamantanul și a întrebat-o: „Câte cărți ai luat, că îmi distrugi mașina”.

Bărbatul a fost la preot pentru că nu se simte bine deloc că a luat parte fără să vrea la această crimă. Acesta susține că n-a știut în niciun moment ce se afla în valiză, că dacă ar fi știut nici nu ar fi luat-o în mașină pe criminală.