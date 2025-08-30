B1 Inregistrari!
Crimă șocantă în județul Cluj: Femeie ucisă cu multiple lovituri de cuțit. Suspectul, soțul victimei, este căutat de poliție

Crimă șocantă în județul Cluj: Femeie ucisă cu multiple lovituri de cuțit. Suspectul, soțul victimei, este căutat de poliție

Ana Beatrice
30 aug. 2025, 11:14
Crimă șocantă în județul Cluj: Femeie ucisă cu multiple lovituri de cuțit. Suspectul, soțul victimei, este căutat de poliție
Crimă în Mehedinți. Unde a fost găsit corpul neînsuflețit al victimei Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un bărbat din județul Cluj este suspectat că și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului, în noaptea de vineri spre sâmbătă. După atac, acesta a fugit, iar mașina lui a fost găsită abandonată în apropierea Lacului Tarnița. În prezent, anchetatorii desfășoară căutări intense în zonă. 

Cuprins:

  • Cum s-a petrecut tragedia din Cluj

  • Ce au descoperit anchetatorii la Lacul Tarnița

  • Reacția poliției și stadiul investigației

  • Femicid în România: date alarmante

Cum s-a petrecut tragedia din Cluj

Crima a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Femeia a fost atacată cu mai multe lovituri de cuțit, în special în zona gâtului. Agresorul principal suspect este chiar soțul victimei, care după comiterea faptei a fugit, notează dejeanul.ro.

Ce au descoperit anchetatorii la Lacul Tarnița

Mașina bărbatului a fost găsită abandonată pe un drum din apropierea Lacului Tarnița, o zonă greu accesibilă. Polițiștii și jandarmii au desfășurat căutări pe teren, cu mai multe echipaje mobilizate, pentru a-l localiza pe suspect.

Reacția poliției și stadiul investigației

Deocamdată, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj nu a oferit informații oficiale despre caz. Ancheta este în plină desfășurare, iar echipele de criminaliști continuă verificările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Femicid în România: date alarmante

Acesta este al 34-lea caz de femicid înregistrat în România de la începutul anului. Statisticile îngrijorătoare atrag atenția asupra necesității unor măsuri mai ferme de prevenire a violenței domestice și de protecție a victimelor vulnerabile.

