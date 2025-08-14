B1 Inregistrari!
Cristan Preda, despre somarea lui Klaus Iohannis pentru aproape un milion de euro. „Decepția creată nu poate fi egalată prea curând"

Răzvan Adrian
14 aug. 2025, 21:16
Fostul președinte Klaus Iohannis. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Administrația Națională de Administrare Fiscală l-a notificat pe Klaus Iohannis că trebuie să achite aproape un milion de euro pentru chirii încasate ilegal timp de nouă ani.

Politologul Cristian Preda a comentat situația, vorbind despre decepția creată de fostul președinte.

Cuprins:

  • Care este contextul somării lui Iohannis
  • Ce reacție a avut politogul Cristian Preda

Care este contextul somării lui Iohannis

Administrația Națională de Administrare Fiscală a trimis recent o somație de plată fostului președinte Klaus Iohannis, pentru aproape un milion de euro, sumă ce reprezintă veniturile din închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

Clădirea a fost pierdută definitiv în instanță, după ce retrocedarea a fost declarată ilegală, ceea ce face ca aceste încasări să fie considerate ilegale.

Ce reacție a avut politogul Cristian Preda

Cristian Preda a discutat despre situație într-o postare publicată pe Facebook, evidențiind opinia publicului despre fostul președinte.

El a menționat că, deși nu își regretă votul pentru Iohannis având în vedere opțiunile politice anterioare, dezamăgirea provocată de fostul președinte va fi greu de depășit.

„Dator de 9 ani la stat, fostul președinte Iohannis e somat de ANAF să plătească aproape un milion de euro pentru chirii încasate ilegal.

Nu regret că l-am votat, fiindcă Ponta și Dăncilă erau mult mai răi, dar decepția creată de KWI nu va putea fi egalată prea curând…”, a scris acesta, potrivit știripesurse.

