Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro

Administrația Națională de Administrare Fiscală ( ) l-a notificat, recent, pe fostul președinte că trebuie să plătească aproape un milion de euro. Suma reprezintă veniturile obținute din chiria unei case din centrul Sibiului, imobil pierdut definitiv în instanță după ce procedura de retrocedare a fost declarată ilegală.

Cuprins:

Ce este „Operațiunea Casa Iohannis”

Surse citate de România TV afirmă că notificarea ANAF marchează o nouă etapă în ceea ce presa a numit „Operațiunea Casa Iohannis”. Aceasta are legătură cu anularea certificatului de moștenitor prin care vila de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 a fost retrocedată pe baza unui testament fals, potrivit .

Cum a ajuns imobilul din Sibiu în proprietatea familiei Iohannis

Casa din centrul Sibiului a fost revendicată după 1989 de Nicolae Baștea, care, ulterior, a vândut jumătate din proprietate soților Klaus și Carmen Iohannis pentru doar 3.200 de dolari. Investigațiile ulterioare au arătat că testamentul prezentat era fals, conținând două tipuri diferite de scris, iar Baștea nu era nepotul direct al fostului proprietar Eliseu Ghenea, ci rudă prin alianță.

Ce au stabilit instanțele de judecată

În urmă cu trei ani, statul român a câștigat definitiv procesul privind imobilul. Cu toate acestea, ANAF nu a cerut la timp desființarea certificatului de moștenitor prin care văduva lui Baștea, Rodica Baștea, preluase jumătatea rămasă a casei. Cererea depusă târziu a fost respinsă ca perimată, întârziind recuperarea prejudiciului.

Cum s-a ajuns la recuperarea chiriei după 17 ani

Imobilul a fost închiriat timp de 17 ani către Raiffeisen Bank, perioadă în care familia Iohannis ar fi încasat între 260.000 și 320.000 de euro. În 2022, Fiscul a deschis o nouă acțiune, invocând falsul și frauda constatate anterior. Cu penalități și dobânzi, suma ce trebuie recuperată a ajuns aproape de 1 milion de euro.

Ce urmează în acest dosar

Înainte de pierderea definitivă a imobilului, Klaus Iohannis declarase că va restitui banii imediat după o decizie finală. În realitate, returnarea nu a avut loc, iar procedurile sunt în continuare întârziate de acțiuni în instanță depuse de coproprietari.