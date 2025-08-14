B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro

Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro

Ana Maria
14 aug. 2025, 17:33
Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a notificat, recent, pe fostul președinte Klaus Iohannis că trebuie să plătească aproape un milion de euro. Suma reprezintă veniturile obținute din chiria unei case din centrul Sibiului, imobil pierdut definitiv în instanță după ce procedura de retrocedare a fost declarată ilegală.

Cuprins:

  • Ce este „Operațiunea Casa Iohannis”
  • Cum a ajuns imobilul din Sibiu în proprietatea familiei Iohannis
  • Ce au stabilit instanțele de judecată
  • Cum s-a ajuns la recuperarea chiriei după 17 ani
  • Ce urmează în acest dosar

Ce este „Operațiunea Casa Iohannis”

Surse citate de România TV afirmă că notificarea ANAF marchează o nouă etapă în ceea ce presa a numit „Operațiunea Casa Iohannis”. Aceasta are legătură cu anularea certificatului de moștenitor prin care vila de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 a fost retrocedată pe baza unui testament fals, potrivit Știripesurse.

Cum a ajuns imobilul din Sibiu în proprietatea familiei Iohannis

Casa din centrul Sibiului a fost revendicată după 1989 de Nicolae Baștea, care, ulterior, a vândut jumătate din proprietate soților Klaus și Carmen Iohannis pentru doar 3.200 de dolari. Investigațiile ulterioare au arătat că testamentul prezentat era fals, conținând două tipuri diferite de scris, iar Baștea nu era nepotul direct al fostului proprietar Eliseu Ghenea, ci rudă prin alianță.

Ce au stabilit instanțele de judecată

În urmă cu trei ani, statul român a câștigat definitiv procesul privind imobilul. Cu toate acestea, ANAF nu a cerut la timp desființarea certificatului de moștenitor prin care văduva lui Baștea, Rodica Baștea, preluase jumătatea rămasă a casei. Cererea depusă târziu a fost respinsă ca perimată, întârziind recuperarea prejudiciului.

Cum s-a ajuns la recuperarea chiriei după 17 ani

Imobilul a fost închiriat timp de 17 ani către Raiffeisen Bank, perioadă în care familia Iohannis ar fi încasat între 260.000 și 320.000 de euro. În 2022, Fiscul a deschis o nouă acțiune, invocând falsul și frauda constatate anterior. Cu penalități și dobânzi, suma ce trebuie recuperată a ajuns aproape de 1 milion de euro.

Ce urmează în acest dosar

Înainte de pierderea definitivă a imobilului, Klaus Iohannis declarase că va restitui banii imediat după o decizie finală. În realitate, returnarea nu a avut loc, iar procedurile sunt în continuare întârziate de acțiuni în instanță depuse de coproprietari.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
Eveniment
Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
Externe
Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia
Externe
Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia
Desertul grecesc care, garantat, îți va cuceri familia! Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Desertul grecesc care, garantat, îți va cuceri familia! Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
Câtă mâncare trebuie să primească pisica ta zilnic? Ghid complet pentru stăpâni responsabili
Eveniment
Câtă mâncare trebuie să primească pisica ta zilnic? Ghid complet pentru stăpâni responsabili
Dulceața de pepene galben și nectarine pentru clătite. Rețeta recomandată de părintele Efrem de la Dervent
Eveniment
Dulceața de pepene galben și nectarine pentru clătite. Rețeta recomandată de părintele Efrem de la Dervent
Cum să faci o zacuscă ca la bunica. Rețetă pas cu pas
Eveniment
Cum să faci o zacuscă ca la bunica. Rețetă pas cu pas
Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița
Eveniment
Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița
Suspectul crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta! Cum au acționat oamenii legii
Eveniment
Suspectul crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta! Cum au acționat oamenii legii
Ultima oră
18:01 - Un român a luat ostatici într-o farmacie din Italia. Cum a încercat să scape de polițiști
17:47 - Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
17:34 - Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
17:27 - Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
17:11 - Ce beau, de fapt, concurenții de la Insula Iubirii? Florin Ristei și Speak i-au dat de gol: „Ca să înțelegeți…”
17:04 - Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: AUR, în criză de idei și fără perspective de guvernare. Simion caută cu disperare să rămână relevant
16:59 - Florian Bodog spune despre Ilie Bolojan că este un dictator: „Se crede la Consiliul Județean Bihor, unde are majoritate absolută” (VIDEO)
16:43 - Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia
16:41 - Desertul grecesc care, garantat, îți va cuceri familia! Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
16:21 - Donald Trump l-a sunat pe Jens Stoltenberg, în prezent ministru de Finanțe al Norvegiei, pentru a vorbi despre Premiul Nobel