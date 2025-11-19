Colegiul Medicilor îl acuză pe Cristian Andrei că a profesat, ca psihoterapeut și ca medic, vreme de mulți ani, fără să aibă un aviz de liberă practică. El a intrat în legalitate abia în anul 2008.

Dezvăluiri de la Colegiul Medicilor

Doctorul Cristian Andrei este acuzat că a practicat psihoterapia fără a avea calificare în acest sens. De asemenea, el a profesat vreme de 15 ani, ca medic, fără să fi deținut aviz de liberă practică în acea perioadă. Informația a fost prezentată de Colegiul Medicilor, conform PressOne.

Cristian Andrei a declarat că a absolvit în anul 1988, după șase ani de studii. Ulterior, conform procedurilor specifice de la vremea respectivă a urmat rezidențiatul. El a devenit medic specialist neuropsihiatru în anul 1993.

În toată perioada dintre 1993 și 2008, susține Colegiul Medicilor, Cristian Andrei a profesat fără să dețină un aviz. Medicul a intrat în legalitate abia în anul 2008, după 15 ani.

Cristian Andrei s-a prezentat, în media, drept psiholog, psihoterapeut, sexolog sau medic. În realitate, el figurează în evidențele Colegiului Medicilor din 26 august 2008, când a fost înregistrat la filiala din județul Dâmbovița.

Cristian Andrei nu are aviz de psiholog

Concomitent cu precizările venite de la Colegiul Medicilor, cazul Cristian Andrei a fost verificat și de Colegiul Psihologilor. Conform sursei citate mai sus, într-un răspuns trasmis de această instituție, „Cristian Andrei nu dispune de calitatea de psiholog cu drept de liberă practică și nici de competență dobândită și/sau recunoscută în urma formărilor profesionale specifice activității de psihoterapie”.

Medicul Cristian Andrei, foarte mediatizat în ultimii ani sub titulatura de psihoterapeut, este acuzat că a practicat fără un atestat în acest sens.

Poliția a deschis o anchetă

Doctorul Cristian Andrei este cercetat de lucrătorii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 1, conform unui anunț făcut de (DGMB). Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale – Sector 1 s-au autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public. Doctorul Cristian Andrei a fost acuzat că ar desfășura activități în fără a deține atestatele legale necesare.

Cristian Andrei este acuzat că ar fi practicat psihoterapia fără să aibă atestatele necesare emise de Colegiul Medicilor și de Colegiul Psihologilor.

El este medic psihiatru specializat în neuropsihiatrie infantilă, din anul 1993. La acea vreme, psihoterapia nu era reglementată și nici nu exista vreo autoritate care să monitorizeze bunele practici. Absolvenții de medicină psihiatrică obțineau competențe de bază în psihoterapie la finalizarea licenței.