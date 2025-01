Cristian Erbașu, despre eliminarea facilităților fiscale din construcții: „Întreaga țară va avea de suferit” (VIDEO)

Cristian Erbașu, proprietar al companiei Construcţii Erbaşu, dar şi preşedinte al Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC) și Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România – CAIR, a declarat duminică, în emisiunea “Drumurile noastre”, că eliminarea facilităților fiscale din domeniul construcțiilor va fi afectată întreaga țară, în condițiile în care acest sector a fost motorul economiei românești:

“După cum știți, facilitățile practic au fost eliminate în trei etape. Prima dată s-a redus plafonul de la 30.000 la 10.000. Apoi, în noiembrie 2023, facilitatea pe CAS s-a eliminat și au rămas pilonul doi și impozitul pe venit, ca facilitate în 2024. Am sperat ca această ultimă parte din facilități care sunt de fapt niște stimulente acordate din 2019, am sperat că aceasta se va face la mijlocul sau chiar la sfârșitul anului 2025. S-a invocat prevederea din PNRR de eliminarea facilităților. În PNRR nu scrie chiar eliminarea facilităților din 2025, ci scrie începând cu 2025 până în 2028, așa cum era în lege”.

Potrivit lui Cristian Erbașu facilitățile au fost oferite pentru angajații din IT, agrigultură și construcții pentru că aceste domenii au fost considerate strategice:

“Aceste domenii erau strategice pentru țară, pentru România. Aâta timp cât îți doreai să atragi fonduri europene, să faci infrastructura și nu aveai lucrători, nu aveai specialiști afecta nu numai domeniul construcțiilor, ci afecta întreaga țară. Dacă nu ai autostrăzi, nu ai spitale, nu ai școli, nu ai alte clădiri în care să își desfășoare toți activitatea și aveai nevoie de lucrători pentru a dezvolta infrastructura țării era o problemă de interest național. Asta a fost gândirea când s-au dat aceste facilități din 2019 până în 2028, pentru 10 ani de zile.

Prin această ordonanță trenuleț practic sunt atinse toate breslele, toate categoriile, inclusiv angajații la stat, inclusiv cei privați, IMM-urile, microîntreprinderile, deci nu puteau să facă excepție agricultorii, consructorii și IT-iștii. Chiar dacă există un interes general și părerea noastră rămâne aceea că țara va suferi prin eliminarea acestor facilități. S-a văzut anul trecut, odată cu eliminarea unei părți a acestor facilități practic am avut pentru prima dată după cinci ani o descreștere în zona construcțiilor cu 5%, după ce un an de zile am avut creșteri spectaculoase. Practic domeniul construcțiilor dacă ne uităm în indicatorii INS-ului a fost motorul care a ținut România să nu intre în recesiune timp de cinci ani de zile”.