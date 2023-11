Cristian Seidler (USR), despre legea pensiilor: Deja, în acest an, România se împrumută 15 miliarde de lei ca să poată plăti pensiile de acum (VIDEO)

Deputatul USR, Cristian Seidler, a avut o intervenție în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, unde a vorbit despre legea pensiilor și a spus că în acest an, România se împrumută 15 miliarde de lei ca să poată plăti pensiile de acum.

„În proiectul publicat pe site-ul Ministerului Muncii, la impact bugetar, acolo unde Guvernul României trebuie să scrie cu specialiști de la Ministerul Muncii de la casa de pensii, de la Ministerul Finanțelor, cât ar costa aplicarea acestei legi în următorii 5 ani, Au lăsat liber.

În Comisia de muncă, doamna ministru a venit și ne-a spus cifrele și am întrebat-o, păi dacă știți cifrele, de ce nu le-ați publicat de la bun început? De ce le-ați ascuns? Însăși faptul că nu le-am găsit acolo, mie, la vremea respectivă, mi-a ridicat un semn de întrebare, și am și spus chestiunea aceasta publică. Luând cifrele, încă în ziua respectivă, făcând calculele, am spus același lucru, ne costă 28-30 de miliarde de le, în plus față de anul ăsta aplicarea acestei legi, anul viitor, și, atenție, nu vreau să merg până în 2025. Deja, în acest an, România se împrumută 15 miliarde de lei ca să poată plăti pensiile de acum. Dacă anul viitor trebuie să mai cheltuim încă 28 de miliarde de lei în plus, atunci trebuie să facem de undeva rost de 28 de miliarde de lei în plus. Asta se poate din 3 surse, fie luăm împrumut, în continuare, știm la ce dobândă, printre cele mai mari din Europa, fie dacă e să crească pensiile cu 40 %, trebuie să crească cu 40 % numărul angajaților din România, într-un singur an, eventual prin minune divină, altfel nu se poate sau, într-un singur an, să crească salariile în sectorul privat cu 40 % și atunci ar fi bani de pensii.

Toate astea sunt niște fantasmagorii, evident, dar matematic altfel nu se poate, pentru că din cer bani nu pică.”