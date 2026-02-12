Criză de personal la de Urgenţă (SCJU) Braşov. Mai mulți medici, între care și fosta șefă a Secţiei de Oncologie, medicul Mariana Sporiş, au demisionat.

Criză de personal la Spitalul Județean Brașov

Fosta , medicul Mariana Sporiş, a demisionat din funcţie după ce Fundaţia Metropolis şi-a retras proiectul de renovare a pavilionului medical în care funcţionează această secţie. Demersul său a fost urmat și de alți medici, fapt de natură să provoace o adevărată criză de personal.

Informaţia a fost confirmată de conducerea . Potrivit sursei citate, medicul oncolog şi-a motivat demisia prin faptul că „şi-a pierdut încrederea în rezolvarea rapidă şi certă a renovării secţiei”. În acest context, având în vedere gestul medicului, conducerea spitalului a transmis că va încerca să renoveze spațiul respectiv prin eforturi propriii. Pentru aceasta va apela la angajații spitalului.

„Am hotărât să începem prin a pune la punct două saloane şi un grup sanitar (plus un grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi) constând în refacerea instalaţiilor şi a dotărilor necesare, la care se adaugă refacerea pardoselii şi a tâmplăriei de lemn, cu una conformă acreditării, aşa cum prevede legislaţia. Estimăm că lucrările, care au început deja, în cazul acestui prim modul, vor fi finalizate în circa patru-şase săptămâni”, a transmis conducerea Spitalului Judeţean Braşov.

Demisia şefei de la Oncologie nu este singura din ultimele zile la spitalul județean din Braşov. La începutul lunii, alți cinci medici în specialitatea Radiologie şi Imagistică Medicală, dintre care patru din cadrul UPU, au renunţat la contracte.

Conducerea pune demisiile pe seama dificultăților în muncă

Aceste demisii în lanț sun tde natură să provoace o criză de personal în spital. Conducerea insistuției susține că cei cinci nu au făcut față „nivelului ridicat de dificultate la care se desfăşoară activitatea în serviciul de radiologie din cauza volumului mare de lucru din cele două linii de gardă ale SCJU Braşov”.

„Acesta implică efectuarea şi interpretarea investigaţiilor pentru circa 90 de pacienţi în 12 ore. Dintre acestea, 45% reprezintă investigaţii de înaltă performanţă CT (…), restul reprezentând alte tipuri de investigaţii radiologice efectuate în garda de 12 ore, cum ar fi ecografiile şi radiografiile”, se arată într-un comunicat al SCJU Braşov.

Pentru a evita posibilele întreruperi în activitate, șefii spitalului încearcă să atragă medici în această specialitate: Acestora li se propun fie cu contracte pe perioadă determinată, fie prin transferuri.

Spitalul caută medici specialişti în radiologie- imagistică medicală şi ATI, dar şi asistenţi, infirmiere şi muncitori necalificaţi. Sunt disponibile 3 posturi de medici la Radiologie, 5 la ATI, 14 pentru asistenţi medicali, 2 pentru infirmiere şi 3 posturi de muncitori calificaţi.