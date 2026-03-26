Mirabela Grădinaru, interesată de tratarea dependențelor la copii. Partenera președintelui a discutat cu medicii români din SUA

Adrian Teampău
26 mart. 2026, 10:40
Mirabela Grădinaru la întâlnirea cu medicii români din SUA, Sursa foto: Administrația Prezidențială
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, s-a întâlnit cu medicii români care profesează în Statele Unite la o masă rotundă pe tema tratării dependențelor la copii.

Mirabela Grădinaru, întâlnire cu medicii români din SUA

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, împreună cu consilierii de stat Ana Maria Geană şi Diana Punga, a participat la Washington, D.C., la o masă rotundă pe tema tratării dependențelor la copii. La eveniment au fost invitați medici români care profesează în Statele Unite. Mirabela Grădinaru a ținut să se întâlnească și să discute pe acest subiect cu specialiști pregătiți în prevenirea şi tratarea adicţiilor, precum şi în protecţia sănătăţii copiilor.

Administrația Prezidențială a transmis că discuţiile s-au concentrat pe experienţa medicilor în gestionarea fenomenului dependențelor. Au fost abordate diferite tipuri de adicții, de la cele privind consumul de substanţe, până la cele de natură digitală. Participanţii au subliniat importanţa prevenţiei, a intervenţiei timpurii, a abordării multidisciplinare şi a cooperării între sistemele de sănătate, educaţie şi protecţie socială.

În cadrul întâlnirii au fost analizate modalităţi concrete de colaborare între România şi Statele Unite. S-au făcut propuneri privind schimburi de bune practici în domeniul programelor de prevenție și tratament între institușii din România și centrele americane. Una dintre propuneri a vizat organizarea unor stagii de observaţie şi a unui program de mentorat pentru medici români în echipe multidisciplinare din SUA.

De asemenea, s-a discutat despre stabilirea unui format regulat de dialog între medici pentru actualizarea metodelor de prevenire şi tratament în rândul copiilor şi adolescenţilor în linie cu ultimele evoluţii în cercetare. Un alt subiect a vizat eliminarea barierelor de echivalare a diplomelor pentru a facilita transferul de cunoştinţe şi revenirea în ţară a medicilor interesaţi.

Medicii româno-americani dispuși să susțină România

Medicii români stabiliți în Statele Unite și-au exprimat disponibilitatea, la întâlnirea cu Mirabela Grădinaru, de a sprijini România prin expertiza acumulată. Ei s-au arătat interesați să contribuie la dezvoltarea unor politici publice inspirate din experienţa americană.

Aceștia au subliniat că, deşi au un respect deosebit pentru profesionalismul medicilor din România, răspunsul la fenomenul adicţiilor nu poate fi exclusiv medical. Este nevoie de educaţie, de implicarea familiilor, de responsabilitatea platformelor digitale şi de politici publice orientate spre protecţie, nu doar reacţie.

Întâlnirea a confirmat că prevenirea dependențlelor în rândul copiilor trebuie să fie o prioritate aflată la intersecţia dintre sănătate, educaţie şi politici sociale. Pentru aceasta este nevoie de cooperarea internaţională care poate contribui decisiv la dezvoltarea unor soluţii sustenabile.

