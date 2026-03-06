Sindicatele din Educație amenință cu boicotarea simulărilor la , iar Ministerul nu găsește decât o replică șablon. Oficialii guvernamentali îi îndeamnă pe profesori să acționeze în „beneficiul copiilor”.

Sindicatele amenință cu boicotul. Cum răspunde Ministerul

a comentat posibilitatea ca profesorii să boicoteze simulările de examene națională. Într-un mesaj șablon, într-un limbaj de lemn, oficialii guvernamentali spun că înțeleg nemulţumirile . În același timp, îşi manifestă încrederea că sindicatele vor acţiona în „beneficiul copiilor”.

„În această perioadă, MEC derulează activităţile specifice organizării simulărilor examenelor naţionale, pentru a facilita participarea la aceste activităţi pentru fiecare elev sau profesor care consideră că un astfel de exerciţiu este util în pregătirea examenelor de la finalul acestui an şcolar”, se arată într-un comunicat transmis de Minister.

Reacția vine în contextul referendumului anunţat de reprezentanții profesorilor, cu privire la eventuala boicotare a simulărilor. Conform ministerului, situaţia este dinamică, iar „demersurile privind desfăşurarea simulărilor examenelor naţionale vor fi adaptate în funcţie de evoluţie”.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării înţelege nemulţumirile cadrelor didactice, însă, în acelaşi timp, îşi manifestă încrederea că toţi cei implicaţi în organizarea şi derularea acestor activităţi vor acţiona în beneficiul copiilor”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Profesorii resping încercarea de șantaj

Federaţia Sindicatelor din Educaţie (FSE) „Spiru Haret” şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) acuză Ministerul Educației și inspectoratele școlare că încearcă să folosească ca scut pentru a justifica propriile eşecuri manageriale şi legislative. Sindicatele remarcă faptul că oficialii guvernamentali invită, prin adrese oficiale, profesorii să dea dovadă de „responsabilitate profesională”.

„Este un discurs profund ipocrit, rostit de reprezentanţii unui aparat de stat care a legiferat, cu bună ştiinţă, iresponsabilitatea faţă de viitorul copiilor noştri. Înainte de a cere echilibru şi dedicare din partea profesorilor epuizaţi şi ignoraţi (de 8 luni protestăm în stradă), invităm Guvernul şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării să îşi asume propriul APEL LA IRESPONSABILITATE, pe care l-au transformat în literă de lege. De fapt, prin toate măsurile luate în ultima perioadă, Guvernul este cel care distruge, cu bună ştiinţă, educaţia”, spun reprezentanții profesorilor.

În aceste condiții, FSE „SPIRU HARET” şi FSLI refuză să accepte şantajul emoţional ca politică educaţională de stat. Sindicaliștii spun că adevărata responsabilitate ar trebui să înceapă la Guvern şi la Ministerul Educaţiei. Ei susțin că legile trebuie aplicate în favoarea sistemului pentru că, altfel, apelurile la „dedicare”, din partea autorităţilor, rămân doar zgomot de fond care acoperă managementul dezastruos.

„Simulările examenelor naţionale sunt un moment esenţial. Însă la fel de esenţial este ca elevii să înveţe în clase aerisite, în şcoli sigure, finanţate corespunzător, alături de profesori respectaţi şi motivaţi. Cadrele didactice îşi fac datoria în fiecare zi, în ciuda piedicilor puse chiar de propriul minister”, susțin sindicaliștii