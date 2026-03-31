Zi decizivă pentru Alex Florența și Marius Voineag. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reunește din nou, marți, pentru a relua votul în cazul a două dintre cele mai importante numiri din sistemul judiciar. Este vorba despre Alex Florența și Marius Voineag, aflați în cursa pentru funcții de conducere în marile parchete.

După mai multe încercări fără rezultat, membrii CSM încearcă acum să ajungă la un consens care să deblocheze situația.

Reluarea votului vine după ce, în trei rânduri, Secția pentru procurori nu a reușit să ia o decizie în cazul celor doi candidați. Voturile au fost împărțite egal, trei „pentru” și trei „împotrivă”, ceea ce a blocat emiterea unui aviz clar, fie el pozitiv sau negativ.

În aceste condiții, procedura este reluată în speranța că de această dată va exista o majoritate.

Cine sunt candidații și pentru ce funcții concurează

Alex Florența, actual procuror general, candidează pentru poziția de procuror-șef adjunct al . La rândul său, Marius Voineag, actual șef al DNA, vizează funcția de adjunct al procurorului general.

Deși ambii ar fi putut solicita un nou mandat în fruntea instituțiilor pe care le conduc, aceștia au ales să intre în cursă pentru funcții de rang secund.

Nominalizările au fost făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Situația din marile parchete este una complicată, în contextul în care mai multe funcții de top devin vacante în această perioadă. Astfel:

funcția de procuror general și cea de procuror-șef al DNA rămân libere începând cu 31 martie;

funcția de procuror-șef al DIICOT va deveni vacantă din 14 aprilie.

În același timp, după încheierea mandatului la conducerea DNA, Marius Voineag urmează să activeze la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Care este bilanțul avizelor date până acum de CSM

Până în prezent, Secția pentru procurori a analizat opt propuneri venite din partea ministrului Justiției. Rezultatul este împărțit, potrivit :

avize pozitive pentru Codrin Horațiu Miron (DIICOT), Viorel Cerbu (DNA) și Marius-Ionel Ștefan (adjunct DNA);

avize negative pentru Cristina Chiriac (procuror general), Gill-Julien Grigore-Iacobici (adjunct DIICOT) și Marinela Mincă (adjunct DNA);

pentru Cristina Chiriac (procuror general), Gill-Julien Grigore-Iacobici (adjunct DIICOT) și Marinela Mincă (adjunct DNA); situații de blocaj în cazul lui Alex Florența și Marius Voineag, unde voturile au fost egale.

Cum decurge procedura de numire în funcțiile de conducere

Potrivit legislației, CSM emite un aviz consultativ motivat pentru fiecare propunere. Ulterior, ministrul Justiției transmite nominalizările către președintele României, în acest caz Nicușor Dan, care are ultimul cuvânt.

În situația în care avizul CSM este negativ, ministrul Justiției trebuie să organizeze un nou interviu cu candidatul vizat. După această etapă, acesta poate fie să mențină propunerea, fie să o retragă și să declanșeze o nouă procedură de selecție, în termen de cel mult 60 de zile.

La rândul său, președintele poate refuza motivat numirea, fiind obligat să explice public decizia. Decretul de numire sau refuzul trebuie emis în maximum 60 de zile de la primirea propunerii.