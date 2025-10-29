CTP a comentat după anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România. Reacția jurnalistului vine pe fondul scandalului provocat de Sorin Grindeanu. Acesta i-a cerut premierului Ilie Bolojan să renunțe la Oana Gheorghiu. Grindeanu susține că numirea ei ca vicepremier ar putea compromite relația României cu Statele Unite ale Americii.

CTP a comentat acid! Ce spune în postarea sa

Într-o postare intitulată „Riscul de securitate Oana Gheorghiu”, jurnalistul a ironizat vehement reacția liderilor PSD și a autorităților.

„Fulgerător, riscul de securitate Oana Gheorghiu a fost observat și evaluat în miez de noapte românească la Washington și s-a luat pe loc hotărârea: «Retragem 800 dintre cei 1600 de soldați americani din România. Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu»”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Postarea face trimitere la un , publicat în februarie 2025, în care aceasta critica dur comportamentul lui Donald Trump și al vicepreședintelui J.D. Vance față de președintele ucrainean.

Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață a scris atunci: „Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil a ajuns să conducă o țară care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om.”

Cum a incheiat Cristian Tudor Popescu postarea

CTP subliniază că Oana Gheorghiu a fost criticată public de PSD pentru o postare făcută în calitate de persoană privată. „O opinie omenească, de bun-simț și indignare, a fost de ajuns pentru PSD, în frunte cu Grindeanu-Știucă, să șteargă tot ce a făcut unic și extraordinar pentru viața umană această femeie cinstită și deșteaptă”, a adăugat jurnalistul.

În stilul său caracteristic, acesta a încheiat ironic. „Ăsta e adevărul, să-l știe poporul, nu ce zic eu, că marele prieten și defensor al României socotește că apărarea țării noastre de către US Army este o afacere proastă.”