B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CTP a comentat retragerea trupelor americane din România: „Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”

CTP a comentat retragerea trupelor americane din România: „Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”

Ana Beatrice
29 oct. 2025, 15:25
CTP a comentat retragerea trupelor americane din România: „Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
Sursa Foto: Facebook - Cristian Tudor Popescu
Cuprins
  1. CTP a comentat acid! Ce spune în postarea sa
  2. Cum a incheiat Cristian Tudor Popescu postarea

CTP a comentat pe Facebook după anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România. Reacția jurnalistului vine pe fondul scandalului provocat de Sorin Grindeanu. Acesta i-a cerut premierului Ilie Bolojan să renunțe la Oana Gheorghiu. Grindeanu susține că numirea ei ca vicepremier ar putea compromite relația României cu Statele Unite ale Americii.

CTP a comentat acid! Ce spune în postarea sa

Într-o postare intitulată „Riscul de securitate Oana Gheorghiu”, jurnalistul a ironizat vehement reacția liderilor PSD și a autorităților.

„Fulgerător, riscul de securitate Oana Gheorghiu a fost observat și evaluat în miez de noapte românească la Washington și s-a luat pe loc hotărârea: «Retragem 800 dintre cei 1600 de soldați americani din România. Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu»”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Postarea face trimitere la un mesaj mai vechi al Oanei Gheorghiu, publicat în februarie 2025, în care aceasta critica dur comportamentul lui Donald Trump și al vicepreședintelui J.D. Vance față de președintele ucrainean.

Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață a scris atunci: „Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil a ajuns să conducă o țară care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om.”

Cum a incheiat Cristian Tudor Popescu postarea

CTP subliniază că Oana Gheorghiu a fost criticată public de PSD pentru o postare făcută în calitate de persoană privată. „O opinie omenească, de bun-simț și indignare, a fost de ajuns pentru PSD, în frunte cu Grindeanu-Știucă, să șteargă tot ce a făcut unic și extraordinar pentru viața umană această femeie cinstită și deșteaptă”, a adăugat jurnalistul.

În stilul său caracteristic, acesta a încheiat ironic. „Ăsta e adevărul, să-l știe poporul, nu ce zic eu, că marele prieten și defensor al României socotește că apărarea țării noastre de către US Army este o afacere proastă.”

Tags:
Citește și...
Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
Eveniment
Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”
Eveniment
Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”
Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul minune Ozempic
Eveniment
Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul minune Ozempic
Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori
Eveniment
Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori
Rușii încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. Avocați angajați de Moscova
Eveniment
Rușii încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. Avocați angajați de Moscova
Rețeta de chifle pufoase, fără frământare. Sunt gata în mai puțin de 30 de minute
Eveniment
Rețeta de chifle pufoase, fără frământare. Sunt gata în mai puțin de 30 de minute
Alertă! Ce au descoperit anchetatorii în biroul doctoriței Ștefania Szabo, găsită moartă la Spitalul Județean Buzău
Eveniment
Alertă! Ce au descoperit anchetatorii în biroul doctoriței Ștefania Szabo, găsită moartă la Spitalul Județean Buzău
Bucureștiul, cea mai atractivă capitală pentru tinerii care vor să-și cumpere o locuință. Studiu imobiliar
Eveniment
Bucureștiul, cea mai atractivă capitală pentru tinerii care vor să-și cumpere o locuință. Studiu imobiliar
Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de vizită al Catedralei Mântuirii Neamului. Până când au șansa credincioșii să treacă prin Sfântul Altar
Eveniment
Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de vizită al Catedralei Mântuirii Neamului. Până când au șansa credincioșii să treacă prin Sfântul Altar
Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. În ce calitate a fost invitată vedeta
Eveniment
Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. În ce calitate a fost invitată vedeta
Ultima oră
16:16 - Prima reacție a lui George Simion, după anunțul retragerii unor soldați americani din România: „Eu v-am spus! Ah, și încă ceva…”
16:08 - Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
15:59 - Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”
15:56 - Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”
15:52 - Reducerea trupelor americane din România. Acuzații pentru guvern și președinție (VIDEO)
15:49 - Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul minune Ozempic
15:44 - Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton
15:30 - A sfidat moartea pentru credință! Cine a fost Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana, prăznuită pe 29 octombrie
15:23 - Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori
15:16 - Antonia, după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice: „Pentru a suta oară…”