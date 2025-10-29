B1 Inregistrari!
Oana Gheorghiu reacționează. Ce spune despre postările critice la adresa lui Trump

Adrian A
29 oct. 2025, 10:31
Oana Gheorghiu, nominalizată pentru postul de vicepremier de Ilie Bolojan reacționează. Gheorghiu răspunde criticilor venite după ce l-a criticat pe Trump.

Ce spune Oana Gheorghiu despre postările critice la adresa lui Trump

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României.
Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.”, scrie Oana Gheorghiu.
Proaspăt nominalizata pentru funcția de vicepremier afirmă că momentul în care Trump l-a certat pe Zelenski în Biroul Oval a afectat-o emoțional.
„Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment. Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică.
Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA. Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump.”, scrie Oana Gheorghiu.

Grindeanu cere retragerea nominalizării

Recția Oanei Gheorghiu vine după ce nominalizarea sa pentru funcția de vicepremier a stârnit un alt scandal în Coaliție. Sorin Grindeanu i-a cerut public lui Ilie Bolojan să retragă nominalizarea tocmai pe motiv că postările sale ar afecta relațiiile cu Statele Unite.

„Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect.”, a transmis Grindeanu.

