Cristian Tudor Popescu a comentat, joi, printr-o postare pe Facebook, asasinatul tânărului conservator, Charlie Kirk. Jurnalistul a susținut că nu simte empatie față de susținătorul și aliatul lui Trump, iar asta pentru că, de-a lungul timpului, acesta a făcut o serie de declarații cutremurătoare despre victimele asasinatelor, dar și despre pedepsele cu moartea.

Ce spunea Charlie Kirk despre asasinatele din America

În urmă cu câteva zile, America a fost zguduită de asasinatul lui Charlie Kirk. În vârstă de 31 de ani, bărbatul era un susținător înfocat a lui Donald Trump și un promoter a gândirii conservatoare. În momentul atacului, acesta ținea o prelegere la Universitata Utah Valley, la cererea unui grup de studenți.

Într-o postare recentă pe Facebook, CTP aducea la lumină mai multe declarații de-ale lui Charlie Kirk, care considera că atacurile armate, deși duc la numeroase morți, au totodată, o contribuție pozitivă la menținerea Celui de-Al Doilea Amendament, care prevede dreptul americanilor de a deține arme de foc până la nivelul celor de asalt.

„Recent împușcatul domn Charlie Kirk avea următoarea opinie despre miile de asasinate anuale cu arme de foc din SUA, la o săptămână după ce 3 copii și 3 adulți au fost împușcați la Christian Covenant School din Nashville, Tennessee:

«Cred că merită să avem un cost de, din nefericire, câțiva morți prin împușcare pe an ca să avem Al Doilea Amendament, care protejează drepturile date nouă de Dumnezeu».

După ce un individ MAGA, pe nume DePape, i-a crăpat capul cu un ciocan soțului lui Nancy Pelosi, deoarece n-a găsit-o acasă pe democrată, domnul Kirk a îndemnat prin radio audiența să-i plătească suma pentru eliberare pe cauțiune agresorului aflat în arest”, și-a început CTP postarea.

Ce credea Charlie Kirk despre pedepsele cu moartea

Declarațiile controversate, la limita macabrului, făcute de Charlie Kirk nu s-au limitat doar la asasinatele din America și „rolul” lor. Tânărul conservator a susținut, de asemenea, că pedepsele cu moartea ra trebui televizate și tratate ca o inițiere pentru tinerii telespectatori.

„Despre pedeapsa cu moartea, domnul Kirk a spus: «Death penalties should be public, should be quick, should be televised. I think at a certain age, it is an initiation…What age should you start to see public executions?». Carevasăzică, pedepsele cu moartea trebuie să fie publice, rapide și televizate. Mă gândesc că la o anumită vârstă ar fi ca o inițiere… La ce vârstă ar trebui să începi să vezi execuții publice?

Ieri, un ucigaș cu sânge rece și bine antrenat, l-a trimis, cu o armă de precizie, pe domnul Kirk printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament, legea posesiei de arme de foc până la nivelul de asalt pentru cetățenii americani. Totuși, pentru mine, o crimă îngrozitoare, care lasă doi copii fără tată. Asasinul i-a furnizat și un răspuns domnului Kirk în legătură cu vârsta la care un copil poate să vadă o execuție publică: 3 ani, atât are fiica domnului Kirk, care a putut vedea omorârea publică, rapidă și televizată a tatălui ei pe baza unei judecăți și a unei sentințe date de călău”, și-a continuat jurnalistul postarea.

Cum se raporteacă CTP la acest eveniment tragic

În încheierea postării sale, CTP a ținut să răspundă oamenilor care l-au rugat să aibă o părere despre asasinatul lui Charlie Kirk. Jurnalistul a spus ferm că nu poate simți empatie față de tânărul care a făcut, indirect, prin declarațiile sale, foarte mult rău în timpul vieții, și a mai citat o afirmație de-ale acestuia, în care tânărul susținea că empatia este un termen creat de mai noile generații, care nu are niciun aport pozitiv, ba din contră.

„Am fost întrebat ce simt în legătură cu domnul Kirk și soarta sa. Răspund: în niciun caz empatie. Căci nu vreau să-l contrazic pe domnul Kirk, autor, în show-ul său video, și al acestei cugetări: «Nu suport cuvântul empatie, e un termen-făcătură New Age, care produce mult rău» (Empatia este capacitatea de a înțelege și a simți emoțiile sau trăirile altor persoane, de a te pune în locul lor și a privi lucrurile din perspectiva lor. Această calitate socială este esențială pentru a construi relații autentice, a arăta înțelegere, a oferi sprijin)”, a încheiat Cristian Tudor Popescu postarea.