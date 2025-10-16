Convocarea rezerviștilor e o aflare în treabă a Armatei Române, care de zeci de ani nu face nimic, spune Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a vorbit, pentru B1 TV, despre corupția din Armata României ca fiind principala vulnerabilitate strategică a țării, despre pactul tacit ce a protejat armata de anchete până acum, dar și despre înclinația spre dictatură a unui număr dureros de mare de români.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

De ce convocarea rezerviștilor e „creier pané”

Gazetarul a explicat întâi de ce această convocare a rezerviștilor „creier pané”.

„E o operațiune de aflare în treabă. Asta e principala problemă a Armatei Române, anume că, de zeci de ani, Armata Română nu face nimic. Dar trebuie să dea o impresie de aflare în treabă și o face în diverse moduri. Unul dintre ele este acesta. Creier pané pentru că nu are absolut niciun sens, dar niciunul! Dacă România ar fi atacată, atunci, pentru cele 48-72 de ore cât ar trebui să reziste, potrivit prevederilor NATO, până când vin aliații, în niciun caz nu va folosi niște civili cu pușcoace pe câmp. Va folosi, dacă-i are, niște militari antrenați, profesioniști, care să aibă la dispoziție sisteme de apărare antiaeriană performante, drone, avioane, tancuri. Numai așa poate să reziste așa cum afirma șeful Armatei, dl general Gheorghiță Vlad.

De altfel, vă rog să observați că după ce dl general Vlad a afirmat că România e capabilă, aidoma Ucrainei, să reziste unui atac al Rusiei, a apărut imediat după aceea ca ilustrare , cu toate aspectele ei grotesc-comice pe care nu le mai iau în discuție.

Aici e și o idee a lui Nicolae Ceaușescu – din așa-zisa Strategie de Apărare a lui Nicolae Ceaușescu – războiul întregului popor. Asta era încă de pe atunci depășită, avansaseră ideile de armate profesioniste. Era o prostie, dar funcționa sistemul propagandistic al lui Ceaușescu ca încă o afirmare a unității de monolit a cetățenilor României, de la fașă la barbă albă, în jurul conducătorului iubit suprem.

Același lucru e și aici. Cu toată absurditatea ei, această chemare vrea să creeze impresia că, iată!, armata și conducătorii țării noastre au chemat oamenii la datorie pentru a-și apăra țara și ei au răspuns într-un glas, într-un suflet, strâns uniți în jurul conducătorilor. Care conducători au ei o problemă, că nu sunt strâns uniți deloc”, a afirmat gazetarul, pentru B1 TV.

Ce e mai grav în convocarea rezerviștilor

„În spate, însă, se află ceva mult mai grav. Pentru că nu se ocupă cu apărarea țării, Armata Română cu ceva trebuie să se ocupe, că e o imensă instituție bugetară. Și atunci Armata e de zeci de ani o afacere în România foarte profitabilă.

Am văzut că abia acum… Dacă veți calcula frecvența intervențiilor DNA în materie de corupție în armată în raport cu alte domenii, de pildă politicieni, oameni de afaceri, medici, chiar profesori, veți vedea că e mult, mult mai redusă. Trebuie să vă scotociți mintea ca să vă amintiți ultimul general care a fost călcat de DNA. Acum și această doamnă (…) Florentina Ioniță. Ați văzut ce sume a putut să realizeze în această funcție…

Semnificativ e că de această doamnă general, care face parte dintr-o pâslă care e în Armata Română. Asta înseamnă că există o direcție de a fi tratată și Armata ca alte domenii în materie de corupție.

Sper ca acest pas să fie urmat și de alții, pentru că Armata Română e unul dintre cele mai corupte și coruptibile… E un sector de stat foarte mănos, unde se pot face niște bani foarte frumoși”, a mai explicat Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul s-a întrebat cum de a reușit Ioniță să strângă așa fiind, totuși, angajată la stat.

CTP speră că președintele Nicușor Dan se va ține de cuvânt și va da un nou impuls luptei anticorupție.

Ce a spus CTP despre corupția din Armată și aplecarea multor români spre dictatură

„Asta să știți că este principala vulnerabilitate strategică a României – corupția din Armată. Nu faptul că n-avem destule sisteme Patriot, sau că încă nu suntem suficient dotați tehnologic, sau că nu avem suficienți militari profesioniști. Și astea sunt slăbiciuni care ar trebui rezolvate. Dar cea mai mare vulnerabilitate și risc de securitate națională, în condițiile unui război la graniță, e corupția din armată. (…)

Mai e ceva. Există o atitudine de aroganță a armatei. Ea e un organ de forță în societate și cumva transmite un mesaj: ”domn’le, noi suntem armata, noi putem să dăm o lovitură de stat oricând, noi avem armele, prin urmare lăsați-ne pe noi în pace cu DNA-ul vostru, lăsați-ne să furăm, luați-i pe alții, politicieni, medici, pe cine vreți, nu pe noi, că noi suntem tari, suntem Armata!”.

Și cumva au beneficiat ani de zile de acest pact tacit: ”nu vă atingeți de noi, la noi trebuie să se permită corupția, ca să nu dăm cumva vreo lovitură de stat militară”. Care de altfel, să știți, având în vedere tot ce vedeți prin sondajele din România, nici măcar nu e privită cu ochi răi de către dureros de mulți dintre concetățenii noștri care visează dictatură.

Armata înseamnă dictatură, nu înseamnă democrație. Biserica … Astea sunt pe primele locuri (în sondaje – n.r.). Biserica înseamnă dictatură. În Biserică nu sunt discuții democratice, opinii diferite, înseamnă dictatură. Și toate astea le plac multora dintre concetățenii noștri, după cum s-a și văzut la vot”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.