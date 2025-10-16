Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, este vizată de o anchetă a procurorilor militari ai . Aceștia au descins în această dimineață la domiciliul său, într-un dosar privind suspiciuni de corupție și abuz în serviciu. Ancheta vizează activitatea managerială din cadrul spitalului, iar verificările sunt în plină desfășurare. Surse judiciare susțin că prejudiciul estimat în acest caz depășește 8 milioane de lei.

De ce este anchetată șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță

Procurorii DNA investighează posibile fapte de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale. Florentina Ioniță, care conduce instituția de peste 11 ani, ar fi deținut simultan mai multe funcții militare nepermise.

Anchetatorii verifică inclusiv implicarea sa în , unde ar fi încasat sume importante pentru activități nejustificate. Potrivit estimărilor procurorilor, prejudiciul total în acest dosar se ridică la peste 8,2 milioane de lei, notează gandul.ro.

Ce legături ar fi avut șefa Spitalului Militar cu politicieni importanți

Florentina Ioniță ar fi fost apropiată de mai mulți lideri politici. Printre aceștia se numără , Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Viorica Dăncilă. În vârstă de 61 de ani, aceasta este prima femeie general cu două stele din istoria Spitalului Militar.

A fost avansată în grad de fostul președinte Klaus Iohannis, cu prilejul Zilei Naționale a României din 1 decembrie 2015. Numită comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila” în ianuarie 2014, în mandatul lui Traian Băsescu, Ioniță a fost ulterior decorată oficial.



Medic gastroenterolog de profesie și originară din Buzău, Florentina Ioniță a primit în 2018 titlul de „Cetățean de Onoare” al orașului natal. Fostul președinte Iohannis a continuat să o decoreze în anii următori, inclusiv cu Ordinul Steaua României, precum și condus de ea.

De asemenea, Ioniță ar fi fost apropiată de generalul Cătălin Zisu. Acesta este și el anchetat de DNA pentru instigare la abuz în serviciu. Prejudiciul din dosarul său este de 2,5 milioane de euro.

Cine este șefa Florentina Ioniță

Născută în Buzău, Florentina Ioniță este medic gastroenterolog și general de două stele. A primit numeroase distincții, inclusiv titlul de „Cetățean de Onoare” al orașului Buzău. Declarația sa de avere din 2023 arată venituri de peste 325.000 lei. Soțul său, Marcel Ioniță Radu, a câștigat doar 16.993 lei ca director de firmă.