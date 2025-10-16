B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar și prima femeie general din sistemul militar, anchetată de DNA pentru fapte grave de corupție

Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar și prima femeie general din sistemul militar, anchetată de DNA pentru fapte grave de corupție

Ana Beatrice
16 oct. 2025, 09:03
Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar și prima femeie general din sistemul militar, anchetată de DNA pentru fapte grave de corupție
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce este anchetată șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță
  2. Ce legături ar fi avut șefa Spitalului Militar cu politicieni importanți
  3. Cine este șefa Florentina Ioniță

Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, este vizată de o anchetă a procurorilor militari ai DNA. Aceștia au descins în această dimineață la domiciliul său, într-un dosar privind suspiciuni de corupție și abuz în serviciu. Ancheta vizează activitatea managerială din cadrul spitalului, iar verificările sunt în plină desfășurare. Surse judiciare susțin că prejudiciul estimat în acest caz depășește 8 milioane de lei.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

De ce este anchetată șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță

Procurorii DNA investighează posibile fapte de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale. Florentina Ioniță, care conduce instituția de peste 11 ani, ar fi deținut simultan mai multe funcții militare nepermise.

Anchetatorii verifică inclusiv implicarea sa în proiecte europene, unde ar fi încasat sume importante pentru activități nejustificate. Potrivit estimărilor procurorilor, prejudiciul total în acest dosar se ridică la peste 8,2 milioane de lei, notează gandul.ro.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ce legături ar fi avut șefa Spitalului Militar cu politicieni importanți

Florentina Ioniță ar fi fost apropiată de mai mulți lideri politici. Printre aceștia se numără Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Viorica Dăncilă. În vârstă de 61 de ani, aceasta este prima femeie general cu două stele din istoria Spitalului Militar.

A fost avansată în grad de fostul președinte Klaus Iohannis, cu prilejul Zilei Naționale a României din 1 decembrie 2015. Numită comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila” în ianuarie 2014, în mandatul lui Traian Băsescu, Ioniță a fost ulterior decorată oficial.

Medic gastroenterolog de profesie și originară din Buzău, Florentina Ioniță a primit în 2018 titlul de „Cetățean de Onoare” al orașului natal. Fostul președinte Iohannis a continuat să o decoreze în anii următori, inclusiv cu Ordinul Steaua României, precum și Spitalul Militar condus de ea.

De asemenea, Ioniță ar fi fost apropiată de generalul Cătălin Zisu. Acesta este și el anchetat de DNA pentru instigare la abuz în serviciu. Prejudiciul din dosarul său este de 2,5 milioane de euro.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cine este șefa Florentina Ioniță

Născută în Buzău, Florentina Ioniță este medic gastroenterolog și general de două stele. A primit numeroase distincții, inclusiv titlul de „Cetățean de Onoare” al orașului Buzău. Declarația sa de avere din 2023 arată venituri de peste 325.000 lei. Soțul său, Marcel Ioniță Radu, a câștigat doar 16.993 lei ca director de firmă.

Tags:
Citește și...
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
Eveniment
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
Ministrul Educației a anunțat implementarea unui ghid de utilizare a inteligenței artificiale în școli. Când se va întâmpla acest lucru
Politică
Ministrul Educației a anunțat implementarea unui ghid de utilizare a inteligenței artificiale în școli. Când se va întâmpla acest lucru
Sora fostei ministre Carmen Dan, în centrul unei escrocherii de 1,3 milioane de euro! La audieri vor ajunge și afaceriști celebri
Eveniment
Sora fostei ministre Carmen Dan, în centrul unei escrocherii de 1,3 milioane de euro! La audieri vor ajunge și afaceriști celebri
Artist celebru, la mobilizare. Cum arată o zi de militărie
Eveniment
Artist celebru, la mobilizare. Cum arată o zi de militărie
Un nou cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul
Eveniment
Un nou cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul
Românii conduc topul european al risipei alimentare. 150 kg de mâncare aruncate anual la gunoi
Eveniment
Românii conduc topul european al risipei alimentare. 150 kg de mâncare aruncate anual la gunoi
Gigi Becali, gest incredibil chiar la pelerinajul Sfintei Parascheva! Ce a făcut patronul FCSB cu Noul Testament
Eveniment
Gigi Becali, gest incredibil chiar la pelerinajul Sfintei Parascheva! Ce a făcut patronul FCSB cu Noul Testament
Are 101 de ani și încă merge la muncă! Care este secretul longevității femeii
Eveniment
Are 101 de ani și încă merge la muncă! Care este secretul longevității femeii
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost prelungit! Credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași. Ce spun aceștia
Eveniment
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost prelungit! Credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași. Ce spun aceștia
Ești în căutarea cadoului memorabil? Laremagift.ro este soluția, descoperă colecția de brelocuri personalizate
Eveniment
Ești în căutarea cadoului memorabil? Laremagift.ro este soluția, descoperă colecția de brelocuri personalizate
Ultima oră
12:17 - Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
12:13 - Ministrul Educației a anunțat implementarea unui ghid de utilizare a inteligenței artificiale în școli. Când se va întâmpla acest lucru
12:06 - Sora fostei ministre Carmen Dan, în centrul unei escrocherii de 1,3 milioane de euro! La audieri vor ajunge și afaceriști celebri
11:42 - Artist celebru, la mobilizare. Cum arată o zi de militărie
11:38 - Adela Popescu a dezvăluit secretul succesului: „Eram navă spațială, cântam în continuu. Încrederea în mine a fost un combustibil uriaș”
11:34 - Cât a costat inelul de logodnă al iubitei lui Dorian Popa? Iată despre ce sumă este vorba
11:20 - Un nou cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul
11:08 - Nu mai avem acces la filme erotice? Scandal în Senat
11:02 - Oana Roman, dezvăluiri din căsnicia pe care a avut-o cu Marius Elisei: „M-a traumatizat profund”. Ce spune despre o nouă relație
10:54 - Românii conduc topul european al risipei alimentare. 150 kg de mâncare aruncate anual la gunoi