Florentina Ioniță, la DNA. Procurorii au decis, joi, control judiciar pentru șefa Spitalului Militar, generalul Florentina Ioniță-Radu, și cauțiune de 1 milion de lei.

Generalul Florentina Ioniță-Radu, șefa Spitalului Militar, a ajuns joi seara la DNA, pentru a fi audiată. În fața instituției, a fost întâmpinată de jurnaliști, dar și de protestatarul „Ceaușescu”.

Florentina Ioniță, la DNA. Ce s-a întâmplat în fața sediului instituției

Protestatarul Marian Tivilic Moroșanu, cunoscut ca „ ”, în stilul său caracteristic, a luat-o la întrebări pe șefa Spitalului Militar.

„Doamna general, păi cum ați devenit borfașă, doamnă? Ați luat bani? Cum este adevărul, care este adevărul? Ia spuneți-mi și mie…”, a strigat Marian Ceaușescu, în timp ce șefa Spitalului Militar zâmbea.

Florentina Ioniță, la DNA. Ce a răspuns generalul

Întrebată despre presupusele venituri ilegale de la spital, generalul a negat acuzațiile.

„Nu e adevărat nimica, doamnă, nu? Doamna general, chiar așa? Ca să ajungeți inculpată… cum este adevărul!?” a continuat protestatarul.

Generalul Florentina Ioniță-Radu a răspuns calm, că nu e adevărat ce se spune despre ea.

Cine este generalul Florentina Ioniță-Radu

Florentina Ioniță-Radu este prima femeie general cu două stele din Armata Românei și conduce „Carol Davila”. Ea a fost decorată de mai multe ori de către fostul președinte Klaus Iohannis.

Surse militare o descriu ca fiind o apropiată a generalului Cătălin Zisu, care se află și el sub investigația DNA, într-un alt dosar legat de abuz în serviciu, potrivit Știripesurse.

Ce urmează în acest dosar

Procurorii DNA Militar continuă cercetările și vor stabili dacă există responsabilități penale. Controlul judiciar va monitoriza activitățile persoanelor implicate, inclusiv ale generalului Florentina Ioniță-Radu.

Ministrul a explicat că generalul Florentina Ioniță Radu ar fi trebuit să iasă la pensie încă din 2022, dar a beneficiat de trei prelungiri de mandat.

„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central.

Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar. Doamna general maior Florentina Ioniță a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea mea ca ministru, deși a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare. În aceste condiții, am semnat și înaintat și documentele pentru trecerea în rezervă.

În perioada următoare, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcției.

Transparență și lege – acestea sunt principiile pe baza cărora voi conduce Ministerul Apărării.”, a transmis Moșteanu, pe .