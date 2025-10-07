Tot mai mulți oameni aleg să cumpere aur ca o metodă sigură de investiție. Această modalitate de a păstra banii este adânc înrădăcinată în cultura românească, astfel că acum, când prețul unui gram de aur a înregistrat o creștere semnificativă, mulți pot spune că și-au scos investiția.

Cât costă un gram de aur în România

Dacă la nivel mondial prețul aurului se apropie de un prag psihologic de 4.000 de dolari, în România, un gram a ajuns să coste peste 550 de lei.

Cu cât a crescut prețul unui gram de aur

Potrivit cotației , valoarea aurului se află pe un trend ascendent. De la începutul anului, prețul metalului prețios a crescut cu 35%, cu 50% în 12 luni, iar din 2023 s-a dublat. Iar în ciuda creșterii prețului, a crescut și cantitatea cumpărată și numărul de persoane care au achiziționat.

„Există nişte motive mai vechi pentru asta, dar există şi motive mai recente. Printe cele mai de durată putem menţiona instabilitatea generală în relaţiile internaţionale. Este o anumită erodare a încrederii în dolarul american, şi asta a stimulat atât metalele preţioase şi într-o măsură similară instrumente de tip crypto-active, precum Bitcoin”, a explicat Claudiu Cazacu, analist financiar, pentru Observator News.

Ce riscuri poate avea investiția în aur

Însă, deși pare o metodă sigură de investiție, cumpărarea și păstrarea aurului fizic nu este mereu cea mai bună alegere. Costurile de producție, transport și depozitare pot reduce prețul cu 15%, iar pot aduce pierderi și de 40%, din cauza taxelor și a manoperei.

„Dacă dorim să deţinem aur fizic, sigur este cel mai direct mod de a o face, dar este şi cel mai scump. Sunt o multitudine de opţiuni, există certificat, fonduri de tip ETF, tranzitate pe burse internaţionale, există de asemenea acţiunile, companiile din domeniu”, a spus Claudiu Cazacu, analist financiar.

Economiştii nu exclud și că această creștere uriașă ar putea fi urmată de o coborâre a prețului la fel de bruscă și abruptă.

„Este imposibil pentru oricine să spună cu certitudine care va fi preţul maxim, pentru că acum avem o bulă de proporţii gigantice. Nu poţi spune care va fi maximum, în câte zile va fi atins, dar, cu certitudine, pot spune că oricât ar fi acest maxim, va fi urmat într-un an de o corecţie substanţială, similară unei schimbări de regim”, a declarat Amit Goel, analist financiar.