B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Investiția cu ajutorul căreia mai mulți români au reușit să își dubleze banii, în numai doi ani

Investiția cu ajutorul căreia mai mulți români au reușit să își dubleze banii, în numai doi ani

B1.ro
07 oct. 2025, 20:12
Investiția cu ajutorul căreia mai mulți români au reușit să își dubleze banii, în numai doi ani
Cuprins
  1. Cât costă un gram de aur în România
  2. Cu cât a crescut prețul unui gram de aur
  3. Ce riscuri poate avea investiția în aur

Tot mai mulți oameni aleg să cumpere aur ca o metodă sigură de investiție. Această modalitate de a păstra banii este adânc înrădăcinată în cultura românească, astfel că acum, când prețul unui gram de aur a înregistrat o creștere semnificativă, mulți pot spune că și-au scos investiția.

Cât costă un gram de aur în România

Dacă la nivel mondial prețul aurului se apropie de un prag psihologic de 4.000 de dolari, în România, un gram a ajuns să coste peste 550 de lei.

Cu cât a crescut prețul unui gram de aur

Potrivit cotației Băncii Naționale, valoarea aurului se află pe un trend ascendent. De la începutul anului, prețul metalului prețios a crescut cu 35%, cu 50% în 12 luni, iar din 2023 s-a dublat. Iar în ciuda creșterii prețului, a crescut și cantitatea cumpărată și numărul de persoane care au achiziționat.

„Există nişte motive mai vechi pentru asta, dar există şi motive mai recente. Printe cele mai de durată putem menţiona instabilitatea generală în relaţiile internaţionale. Este o anumită erodare a încrederii în dolarul american, şi asta a stimulat atât metalele preţioase şi într-o măsură similară instrumente de tip crypto-active, precum Bitcoin”, a explicat Claudiu Cazacu, analist financiar, pentru Observator News.

Ce riscuri poate avea investiția în aur

Însă, deși pare o metodă sigură de investiție, cumpărarea și păstrarea aurului fizic nu este mereu cea mai bună alegere. Costurile de producție, transport și depozitare pot reduce prețul cu 15%, iar bijuteriile pot aduce pierderi și de 40%, din cauza taxelor și a manoperei.

„Dacă dorim să deţinem aur fizic, sigur este cel mai direct mod de a o face, dar este şi cel mai scump. Sunt o multitudine de opţiuni, există certificat, fonduri de tip ETF, tranzitate pe burse internaţionale, există de asemenea acţiunile, companiile din domeniu”, a spus Claudiu Cazacu, analist financiar.

Economiştii nu exclud și că această creștere uriașă ar putea fi urmată de o coborâre a prețului la fel de bruscă și abruptă.

„Este imposibil pentru oricine să spună cu certitudine care va fi preţul maxim, pentru că acum avem o bulă de proporţii gigantice. Nu poţi spune care va fi maximum, în câte zile va fi atins, dar, cu certitudine, pot spune că oricât ar fi acest maxim, va fi urmat într-un an de o corecţie substanţială, similară unei schimbări de regim”, a declarat Amit Goel, analist financiar.

Tags:
Citește și...
UPDATE: Patru universități din București au anunțat că suspendă cursurile din cauza Codului roșu de furtuni. Care sunt acestea: „Pentru siguranța studenților”
Eveniment
UPDATE: Patru universități din București au anunțat că suspendă cursurile din cauza Codului roșu de furtuni. Care sunt acestea: „Pentru siguranța studenților”
Noi profesii în România, oficializate prin ordin guvernamental. Cum schimbă piața muncii aceste ocupații
Eveniment
Noi profesii în România, oficializate prin ordin guvernamental. Cum schimbă piața muncii aceste ocupații
Un cuplu din Iași a ajuns în instanță după ce inteligența artificială a sfătuit-o pe femeie să divorțeze
Eveniment
Un cuplu din Iași a ajuns în instanță după ce inteligența artificială a sfătuit-o pe femeie să divorțeze
Antrenamentul cu greutăți are beneficii pentru sănătate. Ce arată studiile medicale
Eveniment
Antrenamentul cu greutăți are beneficii pentru sănătate. Ce arată studiile medicale
Remediul pe care îl folosește Lidia Fecioru pentru a scăpa de răceală: “E foarte simplu de făcut”
Eveniment
Remediul pe care îl folosește Lidia Fecioru pentru a scăpa de răceală: “E foarte simplu de făcut”
Noi tarife la OSIM din 2026. Cum îi afectează majorarea taxelor pe antreprenori
Economic
Noi tarife la OSIM din 2026. Cum îi afectează majorarea taxelor pe antreprenori
De teama furtunii, românii au ieșit din casă să-și facă provizii. Ce produse și-au cumpărat
Eveniment
De teama furtunii, românii au ieșit din casă să-și facă provizii. Ce produse și-au cumpărat
Soluții de încălzire în vremuri de austeritate. Centrala pe lemne, o opțiune ieftină și eficientă
Eveniment
Soluții de încălzire în vremuri de austeritate. Centrala pe lemne, o opțiune ieftină și eficientă
„Ai invadat România. Ce cauți tu aici?”. Caz revoltător de rasism! Momentul în care o șoferiță de ride-sharing refuză cursa unei studente din Camerun (VIDEO)
Eveniment
„Ai invadat România. Ce cauți tu aici?”. Caz revoltător de rasism! Momentul în care o șoferiță de ride-sharing refuză cursa unei studente din Camerun (VIDEO)
Vitamina D, cheia sănătății oaselor și imunității. De ce este atât de importantă pentru organism
Eveniment
Vitamina D, cheia sănătății oaselor și imunității. De ce este atât de importantă pentru organism
Ultima oră
21:45 - Greta Thunberg îi dă replica lui Trump, după ce a spus că tânăra are „probleme de gestionare a furiei”: „Pare că și tu suferi de ele”
21:36 - Blocaj în Coaliție: Reforma administrației, amânată din nou. De la ce au apărut divergențele (SURSE)
21:11 - Accident tragic din cauza ploilor. 15 persoane au murit într-un autobuz prins într-o alunecare de pământ
21:10 - UPDATE: Patru universități din București au anunțat că suspendă cursurile din cauza Codului roșu de furtuni. Care sunt acestea: „Pentru siguranța studenților”
21:02 - Inundații uriașe! Ciclonul Barbara a făcut prăpăd în Bulgaria. Locul unde au căzut 212 litri de ploaie pe metru pătrat (VIDEO)
20:58 - Noi profesii în România, oficializate prin ordin guvernamental. Cum schimbă piața muncii aceste ocupații
20:56 - Un cuplu din Iași a ajuns în instanță după ce inteligența artificială a sfătuit-o pe femeie să divorțeze
20:38 - Sabotaj pe calea ferată în Rusia. Partizanii au aruncat în aer un tren cu echipament militar
20:33 - Ce este Ciclonul Barbara, care va lovi România, și cât va dura fenomenul meteo extrem: “El se deplasează destul de repede”
20:05 - Antrenamentul cu greutăți are beneficii pentru sănătate. Ce arată studiile medicale