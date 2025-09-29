Cântăreața de muzică populară, Elena Merișoreanu, a vorbit despre ei pentru și a recunoscut că a investit sume considerabile în garderoba ei.

„Aș cumpăra o casă”

Elena Merișoreanu mărturisește că dacă ar vinde tot ce are în materie de haine și bijuterii, aceasta ar putea cumpăra o casă.

„Am atât de multe haine încât nu am timp o viață să le port pe toate. Îmi place să fac cumpărături. Da, dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”, a spus ea, pentru spynews.ro, citat de click.ro.

„Îmi place să cumpăr”

„Îmi place să cumpăr haine și bijuterii. Mă îmbrac adecvat vârstei mele, iar în tinerețe m-am inspirat de la colege, ce știam eu la 16 ani atunci când am ajuns în București”, a mai spus artista.

„Sunt atât de multe lucruri frumoase, încât nu se merită să dau banii pe haine de firmă, oricum le port un sezon. Cătălin Botezatu m-a admirat, a spus că știu să mă îmbrac, și da, știu ce trebuie să ascund”, a adăugat ea.

Ce intervenții are artista

Elena Merișoreanu a recunoscut că are mici intervenții și că preferă să le facă atunci când simte că are nevoie.

„Eu nu știu ce e aia frică. Acum medicina a evoluat enorm. Te face din om neom. Dacă îți dorești ceva, se poate rezolva”, a spus Elena Merișoreanu, conform a1.ro.

Ea a mărturisit că și-a pus acid hialuronic pentru riduri și hidratarea pielii, și-a făcut, la recomandarea medicului, blefaroplastie (operație estetică a pleoapelor) și tatuaje cosmetice la sprâncene și la ochi.

Despre acestea din urmă, Elena a declarat: „Mi-am făcut sprâncenele că erau albastre, era tușul vechi, făcut acum 30 de ani. Atunci nu era tehnologie ca acum. Eu sunt tatuată la ochi și la sprâncene de 30 de ani”, a povestit ea.

În privința bustului și a buzelor, artista a glumit: „Sâni n-am nevoie că mi-a dat Dumnezeu. Buze… îmi ziceau «buzata» când eram mică.”