B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”

Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”

Selen Osmanoglu
29 sept. 2025, 10:49
Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
Foto: facebook / Elena Merișoreanu
Cuprins
  1. „Aș cumpăra o casă”
  2. „Îmi place să cumpăr”
  3. Ce intervenții are artista

Cântăreața de muzică populară, Elena Merișoreanu, a vorbit despre pasiunea ei pentru modă și a recunoscut că a investit sume considerabile în garderoba ei.

„Aș cumpăra o casă”

Elena Merișoreanu mărturisește că dacă ar vinde tot ce are în materie de haine și bijuterii, aceasta ar putea cumpăra o casă.

„Am atât de multe haine încât nu am timp o viață să le port pe toate. Îmi place să fac cumpărături. Da, dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”, a spus ea, pentru spynews.ro, citat de click.ro.

„Îmi place să cumpăr”

„Îmi place să cumpăr haine și bijuterii. Mă îmbrac adecvat vârstei mele, iar în tinerețe m-am inspirat de la colege, ce știam eu la 16 ani atunci când am ajuns în București”, a mai spus artista.

„Sunt atât de multe lucruri frumoase, încât nu se merită să dau banii pe haine de firmă, oricum le port un sezon. Cătălin Botezatu m-a admirat, a spus că știu să mă îmbrac, și da, știu ce trebuie să ascund”, a adăugat ea.

Ce intervenții are artista

Elena Merișoreanu a recunoscut că are mici intervenții și că preferă să le facă atunci când simte că are nevoie.

„Eu nu știu ce e aia frică. Acum medicina a evoluat enorm. Te face din om neom. Dacă îți dorești ceva, se poate rezolva”, a spus Elena Merișoreanu, conform a1.ro.

Ea a mărturisit că și-a pus acid hialuronic pentru riduri și hidratarea pielii, și-a făcut, la recomandarea medicului, blefaroplastie (operație estetică a pleoapelor) și tatuaje cosmetice la sprâncene și la ochi.

Despre acestea din urmă, Elena a declarat: „Mi-am făcut sprâncenele că erau albastre, era tușul vechi, făcut acum 30 de ani. Atunci nu era tehnologie ca acum. Eu sunt tatuată la ochi și la sprâncene de 30 de ani”, a povestit ea.

În privința bustului și a buzelor, artista a glumit: „Sâni n-am nevoie că mi-a dat Dumnezeu. Buze… îmi ziceau «buzata» când eram mică.”

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
Monden
Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”
Monden
Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”
Romică Țociu, despre Daria, fiica lui: „Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”
Monden
Romică Țociu, despre Daria, fiica lui: „Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a lăsat „în scris” ultima dorință! Ce se arată în declarația de dinainte de moarte
Monden
Mama Adrianei Bahmuțeanu a lăsat „în scris” ultima dorință! Ce se arată în declarația de dinainte de moarte
Mihai Trăistariu, despre moartea tatălui său: „Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare”
Monden
Mihai Trăistariu, despre moartea tatălui său: „Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare”
Ce și-a pus ADDA în bagaj, înainte să plece la „Power Couple”: „Ahh, mi-a intrat ceva în ochi!”
Monden
Ce și-a pus ADDA în bagaj, înainte să plece la „Power Couple”: „Ahh, mi-a intrat ceva în ochi!”
Cine l-a crescut pe Horia Brenciu, după moartea mamei: „A adus multă bucurie în familia noastră”
Monden
Cine l-a crescut pe Horia Brenciu, după moartea mamei: „A adus multă bucurie în familia noastră”
Cătălin Zmărăndescu, despre religia sa: „Nu mă clatin, nu mă las tulburat și nu mă interesează alte învățături”
Monden
Cătălin Zmărăndescu, despre religia sa: „Nu mă clatin, nu mă las tulburat și nu mă interesează alte învățături”
Răzvan Exarhu, despre debutul său în radio: „Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”
Monden
Răzvan Exarhu, despre debutul său în radio: „Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”
Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani
Monden
Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani
Ultima oră
11:37 - Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
11:33 - Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene
11:24 - Coaliția de guvernare negociază rectificarea bugetară. Liderii partidelor s-au reunit la Palatul Victoria
11:10 - Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
10:55 - Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
10:38 - Producătorul auto BYD estimează o majorare a exporturilor. Chinezii se bazează pe noile modele electrice
10:18 - Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
10:12 - Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”
10:11 - Romică Țociu, despre Daria, fiica lui: „Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”
10:05 - Incendiu violent la un hotel din Prahova. Echipele de pompieri au descoperit două victime. UPDATE