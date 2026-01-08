Pe Simona Halep, începutul de an a prins-o în Dubai. În ultima perioadă, fosta tenismenă a fost din ce în ce mai des surprinsă în capitala Emiratelor Arabe Unite, dar și în compania fiului unui celebru bancher.

Cu cine s-a fotografiat Simona Halep în Dubai

După ce s-a retras din activitate, pare că a dezvoltat o pasiune pentru Dubai și pentru… Patrick Ciorcila. În ultimele luni, sportiva a fost surprinsă de mai multe ori în orașul din Emiratele Arabe, adesea în compania tânărului de 29 de ani.

Aparițiile tot mai frecvente ale celor doi stau la baza zvonurilor despre o posibilă relație amoroasă. Deși niciunul dintre protagoniști nu a vorbit public despre acest subiect, clarificând situația, Simona Halep a postat recent o fotografie cu Patrick Ciorcilă, pe pagina sa de Instagram. Cei doi sunt s-au fotografiat la o terasă din Dubai.

În toamna anului trecut, Simona Halep și Patrick Ciorcilă s-au fotografiat la un meci de baschet din Dubai, jucat deBC Dubai și U-BT Cluj-Napoca. Tot în toamna lui 2025, cei doi au apărut împreună în România, când au semnat un parteneriat important. Mai exact, Simona a hotărât să fie reprezentantă pe plan profesional de o companie printre ai cărei fondatori se numără și Patrick.

„Un nou început împreună! Grupul Sports Festival o va reprezenta pe Simona Halep. De acum înainte, noi vom fi echipa care se va ocupa de proiectele ei, cu aceeași pasiune pe care am avut-o mereu urmărind-o cum scrie istorie de-a lungul carierei sale”, se arată în descrierea unei fotografii cu Simona Halep și Patrick Ciorcilă.

Cine este Patrick Ciorcilă

Patrick Ciorcilă, în vârstă de 29 de ani, este directorul celebrului turneu de tenis desfășurat în România – Transylvania Open și totodată, fiul cunoscutului bancher Horia Ciorcilă. Acesta din urmă se află pe locul din 24 în topul celor mai bogați români, cu o avere de aproximativ 300 de milioane de euro, potrivit .