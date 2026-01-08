B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cu cine a fost surprinsă Simona Halep, în Dubai? Cei doi apar tot mai des împreună

Cu cine a fost surprinsă Simona Halep, în Dubai? Cei doi apar tot mai des împreună

B1.ro
08 ian. 2026, 20:49
Cu cine a fost surprinsă Simona Halep, în Dubai? Cei doi apar tot mai des împreună
Simona Halep. Sursa foto: Hepta - SportPictures / Simion Mechno/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Cu cine s-a fotografiat Simona Halep în Dubai
  2. Cine este Patrick Ciorcilă

Pe Simona Halep, începutul de an a prins-o în Dubai. În ultima perioadă, fosta tenismenă a fost din ce în ce mai des surprinsă în capitala Emiratelor Arabe Unite, dar și în compania fiului unui celebru bancher.

Cu cine s-a fotografiat Simona Halep în Dubai

După ce s-a retras din activitate, Simona Halep pare că a dezvoltat o pasiune pentru Dubai și pentru… Patrick Ciorcila. În ultimele luni, sportiva a fost surprinsă de mai multe ori în orașul din Emiratele Arabe, adesea în compania tânărului de 29 de ani.

Aparițiile tot mai frecvente ale celor doi stau la baza zvonurilor despre o posibilă relație amoroasă. Deși niciunul dintre protagoniști nu a vorbit public despre acest subiect, clarificând situația, Simona Halep a postat recent o fotografie cu Patrick Ciorcilă, pe pagina sa de Instagram. Cei doi sunt s-au fotografiat la o terasă din Dubai.

În toamna anului trecut, Simona Halep și Patrick Ciorcilă s-au fotografiat la un meci de baschet din Dubai, jucat deBC Dubai și U-BT Cluj-Napoca. Tot în toamna lui 2025, cei doi au apărut împreună în România, când au semnat un parteneriat important. Mai exact, Simona a hotărât să fie reprezentantă pe plan profesional de o companie printre ai cărei fondatori se numără și Patrick.

„Un nou început împreună! Grupul Sports Festival o va reprezenta pe Simona Halep. De acum înainte, noi vom fi echipa care se va ocupa de proiectele ei, cu aceeași pasiune pe care am avut-o mereu urmărind-o cum scrie istorie de-a lungul carierei sale”, se arată în descrierea unei fotografii cu Simona Halep și Patrick Ciorcilă.

Cine este Patrick Ciorcilă

Patrick Ciorcilă, în vârstă de 29 de ani, este directorul celebrului turneu de tenis desfășurat în România – Transylvania Open și totodată, fiul cunoscutului bancher Horia Ciorcilă. Acesta din urmă se află pe locul din 24 în topul celor mai bogați români, cu o avere de aproximativ 300 de milioane de euro, potrivit Forbes.

Tags:
Citește și...
Atac sângeros în Brăila. Bărbat arestat după ce și-a atacat un consătean cu cuțitul
Eveniment
Atac sângeros în Brăila. Bărbat arestat după ce și-a atacat un consătean cu cuțitul
Hoții au făcut ravagii. Românii s-au întors din concediu și au găsit casele sparte. 900 de apeluri disperate la 112
Eveniment
Hoții au făcut ravagii. Românii s-au întors din concediu și au găsit casele sparte. 900 de apeluri disperate la 112
Scumpirile se reflectă în cumpărăturile românilor din decembrie. Ce produse au fost vândute în cantități mai mari
Eveniment
Scumpirile se reflectă în cumpărăturile românilor din decembrie. Ce produse au fost vândute în cantități mai mari
OpenAI lansează ChatGPT Health, dedicat problemelor și curiozităților medicale. Ce avertizează specialiștii
Eveniment
OpenAI lansează ChatGPT Health, dedicat problemelor și curiozităților medicale. Ce avertizează specialiștii
Depresia de după Sărbători, o realitate pentru mulți români. De ce apare și cum se manifestă
Eveniment
Depresia de după Sărbători, o realitate pentru mulți români. De ce apare și cum se manifestă
Cum să alegi rochia perfectă pentru evenimente corporate: sfaturi pentru stil și confort
Eveniment
Cum să alegi rochia perfectă pentru evenimente corporate: sfaturi pentru stil și confort
Previziunile lui Arsenie Boca pentru 2026. Ce urmează pentru România
Eveniment
Previziunile lui Arsenie Boca pentru 2026. Ce urmează pentru România
Anchetă la spitalul județean Buzău. Moartea unui tânăr a scos oamenii în stradă
Eveniment
Anchetă la spitalul județean Buzău. Moartea unui tânăr a scos oamenii în stradă
Primăria Sectorului 3 face creșe, grădinițe și școli noi în 2026 (VIDEO)
Eveniment
Primăria Sectorului 3 face creșe, grădinițe și școli noi în 2026 (VIDEO)
Contestaţie privind înfiinţarea comitetului guvernamental pe legile Justiţiei. Curtea de Apel a stabilit data pronunțării
Eveniment
Contestaţie privind înfiinţarea comitetului guvernamental pe legile Justiţiei. Curtea de Apel a stabilit data pronunțării
Ultima oră
22:31 - Jaf de peste un milion de euro în Franța. Victima: bijutierul vedetelor
22:25 - Ana Birchall demontează mitul invincibilității Liei Savonea. Termenii în care o descrie pe șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție
22:06 - Zelenski a avertizat că există riscul unui atac rusesc de amploare: „Este foarte important să fim atenți la alertele aeriene astăzi și mâine și să mergem mereu la adăposturi” (VIDEO)
21:57 - Mariana Moculescu continuă războiul cu Horia Moculescu, chiar și după moartea artistului. „Să îi aprindă lumânări amanta”
21:45 - Atac sângeros în Brăila. Bărbat arestat după ce și-a atacat un consătean cu cuțitul
21:31 - Hoții au făcut ravagii. Românii s-au întors din concediu și au găsit casele sparte. 900 de apeluri disperate la 112
21:25 - Scumpirile se reflectă în cumpărăturile românilor din decembrie. Ce produse au fost vândute în cantități mai mari
21:12 - Acord istoric la Madrid. Biserica Catolică spaniolă va despăgubi victmele abuzurilor sexuale comise de preoți
20:35 - Vera Wang are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce bea zilnic și ce dietă controversată urmează
20:28 - Fermierii iau cu asalt Bruxelles-ul. Belgia se confruntă cu o grevă națională a agricultorilor. Atenționare de călătorie MAE