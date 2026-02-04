Cuba a fost surprinsă de un episod meteorologic fără precedent. Valorile termice înregistrate au atras atenția comunității științifice și au generat reacții internaționale.

Ce record istoric de temperatură a fost înregistrat în Cuba

În zorii zilei de marți, provincia Matanzas, situată în apropierea Havanei, a înregistrat o temperatură minimă de 0 grade Celsius. Este cea mai scăzută valoare termică măsurată vreodată pe teritoriul cubanez, potrivit datelor oficiale citate de .

Stația meteorologică Indio Hatuey a consemnat atingerea punctului de îngheț, un eveniment considerat extrem de rar pentru o insulă cu climă tropicală. „A înregistrat o valoare de 0 grade Celsius, atingând pentru prima dată punctul de îngheț pe teritoriul cubanez și reprezentând un nou record național”, a transmis institutul INSMET pe pagina sa de Facebook.

Până la acest episod, cea mai scăzută temperatură oficială din fusese de 0,6 grade Celsius. Aceasta fusese înregistrată în anul 1996, în provincia Mayabeque, aflată în vecinătatea Matanzasului.

Diferența aparent mică are însă o semnificație majoră pentru climatologia regională. Specialiștii subliniază că depășirea acestui prag confirmă caracterul excepțional al fenomenului meteorologic.

Ce efecte a avut frigul asupra mediului local

Centrul meteorologic din provincia Matanzas a confirmat apariția înghețului la nivelul culturilor agricole din zona stației Indio Hatuey. Este un fenomen foarte rar, având în vedere specificul climatic al Cubei.

Insula dispune de observații meteorologice încă din secolul al XV-lea, însă cele mai fiabile date sunt disponibile din a doua jumătate a secolului trecut. Ninsori au fost consemnate oficial doar pe vârful Pico Turquino, ultima datând din februarie 1900.

Potrivit INSMET, scăderea bruscă a temperaturilor a fost determinată de sosirea unui front rece extrem de intens din America de Nord. Acesta a transportat o masă de aer polar spre regiunea Caraibilor, relatează HotNews.

Cerul senin, aerul uscat și vânturile slabe din timpul nopții au favorizat o răcire accelerată. Aceste condiții au permis atingerea unor valori termice neobișnuite pentru o zonă dominată, în mod normal, de căldură constantă.

Ce legătură există cu fenomenele meteo din Statele Unite

În același interval, mai multe regiuni din Statele Unite s-au confruntat cu un val sever de , după o furtună de iarnă de amploare. Aceasta a provocat pierderi de vieți omenești și perturbări majore.

În Florida, situată la aproximativ 150 de kilometri de Cuba, frigul a generat un fenomen inedit. Iguanele au căzut din copaci, amorțite de temperaturile neobișnuit de scăzute.