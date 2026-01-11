onald Trump a lansat o serie de amenințări, mai mult sau mai puțin voalate la adresa Cubei comuniste. El a cerut liderilor de la Havana să ajungă la o înțelegere pentru că vor rămâne fără petrol sau bani.

Donald Trump amenință Cuba

Într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, șeful de la a îndemnat Cuba să încheie un . Altfel, a amenințat, statul caraibian nu va mai beneficia de petrol și bani din . Donald Trump a îndemnat Cuba „ferm” să se conformeze înainte de a fi prea târziu, relatează Reuters.

„Petrolul și bani nu vor mai ajunge în Cuba – zero! Îi îndemn ferm să încheie un acord, înainte să fie prea târziu. Cuba a trăit, timp de mulţi ani, din cantităţi mari de petrol din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat «servicii de securitate» ultimilor doi dictatori venezueleni, dar asta s-a terminat! ”, a scris Trump pe platforma sa de socializare.

În mesajul postat, el susține că foarte multă vreme, Cuba a supraviețuit cu ajutorul Venezuelei care i-a plătit, în petrol și bani, serviciile de securitate. Odată cu capturarea lui Nicolas Maduro, această epocă s-a încheiat, crede Trump. El a continuat, precizând că majoritatea membrilor forțelor de securitate cubaneze care trebuiau să-l protejeze pe dictatorul venezuelean au murit, în atacul american.

„Majoritatea acelor cubanezi sunt morți în urma atacului SUA de săptămâna trecută, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecţie împotriva tâlharilor şi şantajiştilor care i-au ţinut ostatici atâţia ani. Venezuela are acum Statele Unite ale Americii, cea mai puternică armată din lume (de departe!), pentru a-i proteja, şi îi vom proteja”, a adăugat Trump.

Pe cine vede șef la Havana

În acest context, Donald Trump a sugerat că , născut din părinţi imigranţi cubanezi, ar trebui să devină următorul șef al regimului de la Havana, conform France Presse. El a redistribuit, în acest sens, o postare a unui utilizator, Cliff Smith, din 8 ianuarie. Mesajul acestuia era: „Marco Rubio va fi preşedintele Cubei”, însoţit de un emoji care râde cu lacrimi.

Utilizatorul necunoscut, descris în biografia sa drept un „conservator din California”, are mai puţin de 500 de urmăritori. Trump a adăugat un comentariu, la postarea pe care a redistribuit-o, susținând ideea: „Mi se pare foarte bine!”

Redistribuirea mesajului de către Trump vine la o săptămână după ce forţele americane l-au capturat pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Acesta a fost luat în custodie în cadrul unei operaţiuni de noapte, la Caracas. În timpul conflictului, zeci de membri ai forţelor de securitate venezuelene şi cubaneze ar fi fost ucişi.