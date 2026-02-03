Eveniment
Un polițist de la Rutieră din Arad a fost ridicat de pe stradă de colegii de la Direcția Generală Anticorupție (DGA) și dus la audieri. El e suspectat că oprea șoferi pe străzi și le cerea mită pentru a-i scăpa de amenzi.
Agentul a fost ridicat direct de pe stradă, în timpul serviciului, iar autospeciala i-a fost percheziționată. El a fost reținut și dus la audieri.
Potrivit unor surse, polițistul avea datorii mari deoarece era dependent de jocurile de noroc.
În trecut, presa locală l-a lăudat ca fiind un „erou” pentru că a sărit în râul Mureș să salveze un bărbat de la înec.
El a fost reținut de DGA și procurorii urmează să stabilească încadrarea juridică și ce măsuri legale se impun.