Cum a ajuns un polițist din Arad de la „erou” la suspect de corupție. A fost ridicat de ofițerii DGA chiar în timp ce era la muncă

Traian Avarvarei
03 feb. 2026, 08:42
Polițist din Arad, reținut de DGA pentru fapte de corupție.

Un polițist de la Rutieră din Arad a fost ridicat de pe stradă de colegii de la Direcția Generală Anticorupție (DGA) și dus la audieri. El e suspectat că oprea șoferi pe străzi și le cerea mită pentru a-i scăpa de amenzi.

Ce probleme ar avea polițistul

Agentul a fost ridicat direct de pe stradă, în timpul serviciului, iar autospeciala i-a fost percheziționată. El a fost reținut și dus la audieri.

Potrivit unor surse, polițistul avea datorii mari deoarece era dependent de jocurile de noroc.

În trecut, presa locală l-a lăudat ca fiind un „erou” pentru că a sărit în râul Mureș să salveze un bărbat de la înec.

El a fost reținut de DGA și procurorii urmează să stabilească încadrarea juridică și ce măsuri legale se impun.

