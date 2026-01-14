B1 Inregistrari!
Șoferii care nu-și plătesc la timp amenzile ar putea rămâne fără permis. Ce ar trebui să facă pentru a-și recupera dreptul de a conduce

Șoferii care nu-și plătesc la timp amenzile ar putea rămâne fără permis. Ce ar trebui să facă pentru a-și recupera dreptul de a conduce

14 ian. 2026, 07:25
Șoferii care nu-și plătesc la timp amenzile ar putea rămâne fără permis. Ce ar trebui să facă pentru a-și recupera dreptul de a conduce
Cuprins
  1. Ce modificări propune Ministerul Dezvoltării la recuperarea amenzilor
  2. Ce nu vor avea putea face românii cu datorii la stat

Șoferii care încalcă legea ar putea primi sancțiuni mai dure, iar autoritățile să fie mult mai stricte când vine vorba de recuperarea amenzilor. Asta propune un proiect de lege al Ministerului Dezvoltării, pus în consultanță publică marți seară. 

Ce modificări propune Ministerul Dezvoltării la recuperarea amenzilor

Proiectul de lege prevede ca amenzi­le de circulație neachitate la timp să fie majorate treptat. De exemplu, un șofer care nu și-a plătit amenda în decursul a trei luni, va trebui să achite cuantumul inițial al acesteia, plus încă 30%. Se va mai aplica o majorare de 30% și după 6 luni de la emiterea amenzii.
În plus, cei care nu nu își achită amenda într-o interval de 90 de zile vor avea permisul suspendat. Recăpătarea acestuia se va face doar după achitarea integrală a sumei datorate. Șoferii ar putea să-și reducă perioada de suspendare prin dovedirea achitării tuturor datoriilor către bugetul localității de domiciliu, inclusiv a amenzii care a dus la suspendare.

De alfel, proiectul de lege al Ministerul Dezvoltării prevede și o măsură legată de ajustarea cuantumului amenzilor în funcție de nivelul de autoritate emitentă, dar și de gravitatea actului de încălcare a legii.  Autoritățile județene și ale Municipiului București precum și pentru cele locale vor avea mai multe limitări în emiterea unor astfel de sancțiuni.

Scopul este de a diferenția mai bine sancțiunile șoferilor, noile măsuri propuse fiind, per total, un răspuns la realitatea economică sau socială.

Ce nu vor avea putea face românii cu datorii la stat

Potrivit documentului, autoritățile fiscale locale vor putea transfera recuperarea amenzilor neplătite către executori judecătorești sau firme specializate, care vor încasa sumele datorate, la care se pot adăuga costuri suplimentare și un comision. Condițiile acestui transfer vor fi stabilite prin contract.

Proiectul prevede și că românii care au datorii la stat nu vor putea face tranzacții cu mașini sau case.

