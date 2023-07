Cum a rămas un bărbat fără câine, după ce a plătit o firmă de transport să-l aducă în România: „Îl am de 12 ani, face parte din familie”

Condițiile de transport al animalelor diferă de la o țară la alta iar distanța lungă care trebuie parcursă poate fi o traumă pentru un câine sau o pisică.

Un român care a avut nevoie să transporte câinele din Belgia în România a plătit o firmă, însă persoana care ar fi trebuit să aducă animalul nu mai răspunde la telefon, scrie Ziare.com.

A rămas fără animal de companie, după ce plătit o firmă de transport să-l aducă în țară

Stăpânului îi este teamă ca nu cumva câinele său, în vârstă de 12 ani, să fi fost abandonat, iar acesta caută soluții, după cum a scris pe .

„Bună ziua, mă confrunt cu următoarea situație care pentru mine este foarte urgentă.

În urma unor recomandări pozitive am luat legătura cu o firmă de transport persoane, colete etc din Galați. Patronul, care cred că este și șofer, foarte amabil la început a fost de acord să-mi transporte cățelul, talie mică din Belgia în România contra sumei de 100 euro.

I-am predat câinele, banii, cușcă pentru transport, pașaport, urmând ca în cel mult două zile să mi-l aducă la adresa din România.”

Câinele bărbatului, rămas în curtea unor oameni din Belgia

După ce l-a sunat de nenumărate ori pe șofer să se asigure că este totul bine, a aflat la sfârșitul zilei că patrupedul său nici nu fusese transportat.

„Pe seară nu a mai răspuns și la insistențele mele mi-a spus răstit că el e în Germania, iar câinele meu a rămas In Belgia la cineva într-o curte, pentru că e mare și nu avea loc!!! A doua zi l-am sunat din nou, întrebând unde mi-e câinele și ce a făcut cu el. Mi-a Închis telefonul și nu mai răspunde deloc. Nu mai am liniște, mi-e teamă să nu îi dea drumul pe undeva, am câinele de 12 ani, face parte din familie.

Menționez că fapta s-a întâmplat în Belgia, firma fiind din România și operează curse de transport România, Belgia, Olanda etc. Ce pot face? Rog sfaturi”, a scris acesta pe grupul „.

În comentarii, acesta a primit mai multe sfaturi, printre care:

„Dați câinele furat în Belgia, eventual trimiteți mesaj că dacă nu va spune exact unde este câinele să trimiteți pe cineva să îl ia, îl dați furat cu nr de mașină și toate detaliile ce le aveți despre el, firma, mașină. Sper să rezolvați cât mai repede.”

„Postați pe grupul Voluntari în Europa sau pe grupurile din Belgia, postați mașina, firma cu care ați pus, pentru că sunt mulți români care rămân fără colete”

„Face pușcărie dacă pățește ceva câinele”