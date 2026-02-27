Maria Petrișor, o tânără voluntară ISU în vârstă de 20 de ani, a salvat viața unui bărbat căzut inconștient pe asfalt, în Baia Mare. Maria a aplicat pentru prima dată manevrele de resuscitare. Până atunci se antrenase doar pe manechine de simulare. Dar implicarea și disciplina ei au făcut diferența la propriu între viață și moarte.
„Suntem mândri de tine, Maria! Exemplul tău ne reamintește tuturor că un salvator e întotdeauna pregătit să sară în ajutor”, i-a transmis Mariei Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
„Maria tocmai se întorcea de la o activitate de informare preventivă organizată în cadrul Săptămânii Protecției Civile. Ironia face ca teoria pe care tocmai o predase altora să devină, în doar câteva minute, o realitate chiar în fața blocului său. Alertată de strigătele disperate ale vecinilor, Maria a găsit întins pe asfalt un bărbat inconștient, cianotic și fără semne vitale.
Fără să ezite, tânăra a preluat conversația inițiată de vecini, prin numărul unic de urgență 112. De cealaltă parte a firului, colega noastră din dispecerat a realizat imediat ca la celălalt capăt al firului este o persoană instruită. Maria nu era un simplu trecător, ea este voluntar în programul „Salvator din pasiune” de 3 ani la ISU Maramureș și activează de peste 2 ani în cadrul Spitalului Județean din Baia Mare, tot ca voluntar.
Sub îndrumarea dispecerului, Maria a început imediat manevrele de resuscitare. Deși s-a antrenat ore întregi pe manechine de simulare, aceasta a fost prima dată când viața unui om depindea direct de forța brațelor sale.
„Este prima dată când aplic o astfel de procedură pe o persoană,” mărturisește Maria.
La scurt timp după începerea manevrelor de resuscitare, efectuate cu precizie, echipajele medicale au ajuns la fața locului. Maria nu s-a retras, a rămas alături de colegii de la SMURD, sprijinind intervenția până când inima bărbatului a început să bată din nou”, a transmis IGSU, pe Facebook.
Bărbatul a ajuns la spital în stare stabilă. Intervenția promptă a Mariei a asigurat oxigenarea organelor sale vitale, demonstrând încă o dată că „primele minute sunt critice” în salvarea unui pacient.