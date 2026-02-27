B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum a salvat o tânără voluntară ISU viața unui bărbat: „​Suntem mândri de tine, Maria!”

Cum a salvat o tânără voluntară ISU viața unui bărbat: „​Suntem mândri de tine, Maria!”

Traian Avarvarei
27 feb. 2026, 22:20
Cum a salvat o tânără voluntară ISU viața unui bărbat: „​Suntem mândri de tine, Maria!”
Maria Petrișor, o tânără voluntară a ISU, a salvat viața unui bărbat. Sursa foto: ISU Maramureș

Maria Petrișor, o tânără voluntară ISU în vârstă de 20 de ani, a salvat viața unui bărbat căzut inconștient pe asfalt, în Baia Mare. Maria a aplicat pentru prima dată manevrele de resuscitare. Până atunci se antrenase doar pe manechine de simulare. Dar implicarea și disciplina ei au făcut diferența la propriu între viață și moarte.

„​Suntem mândri de tine, Maria! Exemplul tău ne reamintește tuturor că un salvator e întotdeauna pregătit să sară în ajutor”, i-a transmis Mariei Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Cum a salvat Maria, o voluntară ISU, viața unui bărbat

„Maria tocmai se întorcea de la o activitate de informare preventivă organizată în cadrul Săptămânii Protecției Civile. Ironia face ca teoria pe care tocmai o predase altora să devină, în doar câteva minute, o realitate chiar în fața blocului său. Alertată de strigătele disperate ale vecinilor, Maria a găsit întins pe asfalt un bărbat inconștient, cianotic și fără semne vitale.

Fără să ezite, tânăra a preluat conversația inițiată de vecini, prin numărul unic de urgență 112. De cealaltă parte a firului, colega noastră din dispecerat a realizat imediat ca la celălalt capăt al firului este o persoană instruită. Maria nu era un simplu trecător, ea este voluntar în programul „Salvator din pasiune” de 3 ani la ISU Maramureș și activează de peste 2 ani în cadrul Spitalului Județean din Baia Mare, tot ca voluntar.

Sub îndrumarea dispecerului, Maria a început imediat manevrele de resuscitare. Deși s-a antrenat ore întregi pe manechine de simulare, aceasta a fost prima dată când viața unui om depindea direct de forța brațelor sale.

​„Este prima dată când aplic o astfel de procedură pe o persoană,” mărturisește Maria.

La scurt timp după începerea manevrelor de resuscitare, efectuate cu precizie, echipajele medicale au ajuns la fața locului. Maria nu s-a retras, a rămas alături de colegii de la SMURD, sprijinind intervenția până când inima bărbatului a început să bată din nou”, a transmis IGSU, pe Facebook.

Bărbatul a ajuns la spital în stare stabilă. Intervenția promptă a Mariei a asigurat oxigenarea organelor sale vitale, demonstrând încă o dată că „primele minute sunt critice” în salvarea unui pacient.

Tags:
Citește și...
Bărbat din Sibiu, reținut după ce a vandalizat sediul PNL Deva
Eveniment
Bărbat din Sibiu, reținut după ce a vandalizat sediul PNL Deva
Noi date șocante în cazul asistentei de 23 de ani care a murit în spitalul unde lucra: „A început să aibă convulsii”
Eveniment
Noi date șocante în cazul asistentei de 23 de ani care a murit în spitalul unde lucra: „A început să aibă convulsii”
Comisia Europeană sprijină dreptul la avort prin fonduri europene: Ce se schimbă pentru românce
Eveniment
Comisia Europeană sprijină dreptul la avort prin fonduri europene: Ce se schimbă pentru românce
Rețeta de post care face furori: Chef Petrișor Tănase a dezvăluit ingredientele de care ai nevoie
Eveniment
Rețeta de post care face furori: Chef Petrișor Tănase a dezvăluit ingredientele de care ai nevoie
Zeci de morminte romane descoperite sub Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Primăria riscă să piardă fondurile europene
Eveniment
Zeci de morminte romane descoperite sub Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Primăria riscă să piardă fondurile europene
Nicușor Dan a semnat decretul. Unde a fost mutat Laurențiu Beșu, controversatul judecător din documentarul Recorder
Eveniment
Nicușor Dan a semnat decretul. Unde a fost mutat Laurențiu Beșu, controversatul judecător din documentarul Recorder
Alertă alimentară! Carne cu mucegai și legume stricate pe rafturile magazinelor au fost găsite de ANPC
Eveniment
Alertă alimentară! Carne cu mucegai și legume stricate pe rafturile magazinelor au fost găsite de ANPC
Localitatea fără canalizare și asfalt, dar care dă 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Satul aici, tot, e de handicapați. Sunt sănătoși, fac și treabă”
Eveniment
Localitatea fără canalizare și asfalt, dar care dă 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Satul aici, tot, e de handicapați. Sunt sănătoși, fac și treabă”
Schimbare majoră pentru cei care vor să divorțeze. Ce lege a fost votată în Senatul României
Eveniment
Schimbare majoră pentru cei care vor să divorțeze. Ce lege a fost votată în Senatul României
Avertismentul producătorilor de carne de porc: 50% dintre ferme s-ar putea închide până la mijlocul anului
Eveniment
Avertismentul producătorilor de carne de porc: 50% dintre ferme s-ar putea închide până la mijlocul anului
Ultima oră
23:57 - Salarii de 5.600 de euro în Luxemburg: Se caută 377 de angajați fără facultate
23:53 - Ministerul român de Externe a aprobat repatrierea personalului neesenţial din Israel: „MAE e pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români”
23:22 - Juan Carlos revine în Spania după 5 ani de exil: Condiția pusă de Palatul Regal
23:18 - Un primar cu 5 mandate vrea să-și lase comuna în beznă: „25 de ani nu a făcut nimic”
22:44 - Bărbat din Sibiu, reținut după ce a vandalizat sediul PNL Deva
22:34 - Adela Popescu a lansat o provocare pentru toți părinții: Planul vedetei pentru a salva timp petrecut cu copii 
21:57 - Va lansa Statele Unite un atac în Iran? Ce a anunțat Donald Trump
21:55 - Noi date șocante în cazul asistentei de 23 de ani care a murit în spitalul unde lucra: „A început să aibă convulsii”
21:53 - Scandal la Premiile César: Brigitte Bardot, huiduită în timpul momentului omagia
21:30 - Guvernul Bolojan a stabilit: Câți bani au voie să cheltuiască, în acest an, prefecții și subprefecții pe cazare și transport