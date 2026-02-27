Maria Petrișor, o tânără voluntară ISU în vârstă de 20 de ani, a salvat viața unui bărbat căzut inconștient pe asfalt, în Baia Mare. Maria a aplicat pentru prima dată manevrele de resuscitare. Până atunci se antrenase doar pe manechine de simulare. Dar implicarea și disciplina ei au făcut diferența la propriu între viață și moarte.

„​Suntem mândri de tine, Maria! Exemplul tău ne reamintește tuturor că un salvator e întotdeauna pregătit să sară în ajutor”, i-a transmis Mariei Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Cum a salvat Maria, o voluntară ISU, viața unui bărbat

„Maria tocmai se întorcea de la o activitate de informare preventivă organizată în cadrul Săptămânii Protecției Civile. Ironia face ca teoria pe care tocmai o predase altora să devină, în doar câteva minute, o realitate chiar în fața blocului său. Alertată de strigătele disperate ale vecinilor, Maria a găsit întins pe asfalt un bărbat inconștient, cianotic și fără semne vitale.

Fără să ezite, tânăra a preluat conversația inițiată de vecini, prin numărul unic de urgență 112. De cealaltă parte a firului, colega noastră din dispecerat a realizat imediat ca la celălalt capăt al firului este o persoană instruită. Maria nu era un simplu trecător, ea este voluntar în programul „Salvator din pasiune” de 3 ani la ISU Maramureș și activează de peste 2 ani în cadrul Spitalului Județean din Baia Mare, tot ca voluntar.

Sub îndrumarea dispecerului, Maria a început imediat manevrele de resuscitare. Deși s-a antrenat ore întregi pe manechine de simulare, aceasta a fost prima dată când viața unui om depindea direct de forța brațelor sale.

​„Este prima dată când aplic o astfel de procedură pe o persoană,” mărturisește Maria.

La scurt timp după începerea manevrelor de resuscitare, efectuate cu precizie, echipajele medicale au ajuns la fața locului. Maria nu s-a retras, a rămas alături de colegii de la SMURD, sprijinind intervenția până când inima bărbatului a început să bată din nou”, a transmis IGSU, pe Facebook.

Bărbatul a ajuns la spital în stare stabilă. Intervenția promptă a Mariei a asigurat oxigenarea organelor sale vitale, demonstrând încă o dată că „primele minute sunt critice” în salvarea unui pacient.