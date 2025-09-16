B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum ajunge un fruct întreg într-o sticlă? Secretul metodei franțuzești (VIDEO)

Cum ajunge un fruct întreg într-o sticlă? Secretul metodei franțuzești (VIDEO)

Ana Beatrice
16 sept. 2025, 14:07
Cum ajunge un fruct întreg într-o sticlă? Secretul metodei franțuzești (VIDEO)
Captură Video/ Youtube - Distillerie Morand
Cuprins
  1. Cum funcționează metoda „fruit dans la bouteille”
  2. De ce să crești fructe direct în sticlă
  3. Ce materiale sunt necesare pentru experiment
  4. Cum se face corect fixarea sticlei
  5. Cât durează până când fructul este gata

Oglinda naturii și a răbdării omului, tehnica prin care un fruct întreg ajunge să crească în interiorul unei sticle fascinează de sute de ani.

Cunoscută sub denumirea „fruit dans la bouteille”, metoda a apărut în Franța și a transformat băuturile artizanale și decorațiunile casnice în piese de colecție. În loc să forțezi fructul prin gâtul îngust, îl lași pur și simplu să se dezvolte în sticlă, obținând un rezultat spectaculos.

Cum funcționează metoda „fruit dans la bouteille”

Procesul este simplu doar în aparență: fructul se introduce în sticlă atunci când este mic și încă pe ramură, iar apoi este lăsat să crească până la maturitate în interiorul recipientului. La final, sticla poate fi umplută cu alcool, folosită ca obiect decorativ sau păstrată ca experiment inedit de grădinărit.

De ce să crești fructe direct în sticlă

Motivațiile sunt diverse. Pentru unii, este o modalitate distractivă de a petrece timp în natură. Pentru alții, este o demonstrație de răbdare și creativitate. Rezultatul stârnește uimire și devine un subiect de conversație atunci când prietenii sau familia văd fructul perfect maturizat prins într-o sticlă.

Ce materiale sunt necesare pentru experiment

Ai nevoie de o sticlă transparentă (de preferat cu gât strâmt), coliere de plastic sau sfoară pentru fixare și, mai ales, multă răbdare. Un pom sănătos cu fructe tinere  (măr, păr, prun, gutui sau chiar lămâi) va fi baza acestui experiment. Ideal este să alegi o ramură cu un singur fruct pentru a evita riscul de strivire sau putrezire, potrivit instructables.com.

Cum se face corect fixarea sticlei

Sticla trebuie poziționată peste fructul tânăr, fixată de o ramură solidă și așezată ușor înclinată, cu gura în jos, pentru a evita acumularea apei. Este important ca fructul să nu rămână blocat în gât și ca recipientul să nu fie complet etanș, pentru a permite aerului să circule.

Cât durează până când fructul este gata

Procesul durează în jur de patru luni, timp în care fructul crește natural în interiorul sticlei. Este esențial să verifici periodic starea acestuia, să elimini apa acumulată după ploi și să te asiguri că fructul nu se strică. La final, vei obține un obiect unic și spectaculos.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
Eveniment
Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial (VIDEO)
Eveniment
Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial (VIDEO)
Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
Eveniment
Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
România, țintă predilectă a atacurilor hibride rusești. Călin Georgescu, beneficiar al campaniilor de dezinformare și influențare
Eveniment
România, țintă predilectă a atacurilor hibride rusești. Călin Georgescu, beneficiar al campaniilor de dezinformare și influențare
Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia pe care o primește, după 70 de ani dedicați scenei: “Nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn”
Eveniment
Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia pe care o primește, după 70 de ani dedicați scenei: “Nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn”
Țările cele mai primitoare pentru pensionari. Câtă grijă are statul români de proprii seniori
Eveniment
Țările cele mai primitoare pentru pensionari. Câtă grijă are statul români de proprii seniori
Ai oglindă rotundă în casă? Află ce efecte ascunse are asupra ta
Eveniment
Ai oglindă rotundă în casă? Află ce efecte ascunse are asupra ta
Românii ar putea plăti o taxă pentru accesul pe Transfăgărășan. Măsura motivată prin aglomerația infernală de pe celebrul drum
Eveniment
Românii ar putea plăti o taxă pentru accesul pe Transfăgărășan. Măsura motivată prin aglomerația infernală de pe celebrul drum
Procurorii au finalizat dosarul Călin Georgescu. Fostul candidat va fi judecat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
Eveniment
Procurorii au finalizat dosarul Călin Georgescu. Fostul candidat va fi judecat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
Generația Z vrea pensie timpurie! De ce nu mai acceptă munca până la 65 de ani
Eveniment
Generația Z vrea pensie timpurie! De ce nu mai acceptă munca până la 65 de ani
Ultima oră
14:25 - State Ioana: „Primesc foarte multe mesaje, sute chiar”. Cum a reușit să slăbească 15 kilograme în patru luni
14:12 - Andreea Antonescu, despre viața de mamă singură: „Am renunțat la tot!”. Ce mărturisiri a făcut artista
14:08 - Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
13:46 - Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial (VIDEO)
13:44 - Cristina Cioran: „Este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese”. Cum a slăbit 10 kilograme în 45 de zile
13:34 - Andreea Antonescu nu mai are îndoieli. Ce așteptări are vedeta de la bărbatul care ar vrea să-i fure inima
13:26 - Ella de la „Insula Iubirii” l-a dat uitării pe Teo! Blondina se află în brațele altui bărbat: „E mai în vârstă ca mine”. Ce a atras-o la el
13:23 - Emil Rengle și Alejandro Fernandez, decizie neașteptată după Asia Express
13:14 - Ce blochează de fapt coaliția de guvernare: Dominic Fritz cere ca membrii USR să fie numiți pe posturi de șefi, în acord cu cota de 20%
13:08 - Care este cea mai mare frică a Ginei Pistol de când a devenit mămică