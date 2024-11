Cum ar trebui să fie viitorul președinte al României, în viziunea lui Ion Țiriac. „Să se ducă la Bruxelles şi să stea drept, nu în genunchi”

Finalul primului tur al alegerilor prezidențiale a surprins cetățenii români și a reușit să stârnească un întreg val de reacții la nivel internațional. Persoanele publice din spațiul românesc au ieșit să dea declarații în mediul online sau să își facă auzită părerea în cadrul interviurilor.

Ion Țiriac, despre viitorul președinte și sportul românesc

Printre toate aceste voci care își manifestă surprinderea, fostul tenismen și omul de afaceri, , a vorbit în cadrul unei gale despre câteva aspecte pe care i-ar plăcea să le vadă la noul președinte al României. Acesta a subliniat importanța pe care o are, în viziunea lui, ca viitorul președinte al României să fie implicat și să acorde importanță sportului românesc. Totodată, Ion Țiriac reclamă indiferența cu care spune că a fost tratat de conducerea țării, atunci când a propus desemnarea unor oameni care să se ocupe de găsirea sportivilor români.

„Noi la sport ne-am plâns întotdeauna, 0,000 şi nu ştiu la sută cât de la buget, dar hai să vedem dacă nu şi noi, ăştia care am mai rămas, suntem de vină. Unde sunt profesorii de sport care rămâneau 4-5 ore la final ca să facă echipele de fotbal sau handbal, oină sau baschet? Unde sunt antrenorii noştri? Deci să vedem unde suntem cu selecţia, cu tehnologia în sport şi aşa mai departe. Să sperăm că în viitor, eu nu vorbesc de partide, eu vorbesc de conducerea unei ţări. La noi este foarte limitat (n.r. – în atribuţii), ferească Dumnezeu de un război, el e şeful statului când e război, iar nouă nu ne trebuie război. Dar ar fi foarte bine ca următorul preşedinte să fie alături de sport. Am încercat şi m-am dus cu pălăria în mână la preşedintele actual, l-am rugat să angajeze doi oameni care de dimineaţa până seara să nu facă decât să caute sportivi. Nu am avut succes, îmi pare rău. Să sperăm că viitorul ne rezervă alte soluţii”, a declarat Ion Ţiriac, luni, prezent la Gala 110 ani de Olimpism în România.

Întrebat dacă ştie ce este platforma TikTok, aplicaţie prin intermediul căreia s-a promovat candidatul care a câştigat primul tur al alegerilor, Călin Georgescu, omul de afaceri a răspuns a mărturisit că nu știe cu exactitate, dar poate intui.

„Eu nu ştiu ce înseamnă TikTok, dar bănuiesc ce înseamnă. Primele şapte companii ale lumii sunt companii de IT, aşadar inteligenţa artificială. Aşa am ajuns, societatea actuală nu poate ocoli tehnologia. Primele companii nu fac pantofi, ci tehnologie care în viitor o să ocupe locurile de muncă”, a spus Ion Țiriac, potrivit Agerpres, citat de .

Ion Țiriac a îndemnat cetățenii să iasă la vot

Ion Ţiriac a îndemnat românii să meargă în continuare la vot și a comunicat câteva atribuții sau comportamente pe care își dorește să le vadă la următorul președinte al României. Omul de afaceri a mai subliniat faptul că nu sexul președintelui este cel care decide dacă își poate îndeplini sarcinile și reprezenta țara așa cum ar trebui să o facă.

„Eu mi-aş dori un preşedinte care să se ducă la Bruxelles şi să stea drept, nu în genunchi cumva, şi să le spună ălora, care ne sunt asociaţi în UE, cam cine am fost, cine ar trebui să fim şi cine putem să fim. După mine, din păcate, nu am prea avut aşa ceva. Bineînţeles că şi o femeie poate să facă aşa ceva. De Margaret Thatcher aţi auzit cumva? A avut Marea Britanie un prim-ministru mai bun? Nu are nicio legătură sexul. Are legătură cu poziţia, mentalitatea şi talent are. Să ieşi la vot e datoria morală a fiecăruia. Noi suntem un stat unde votăm toţi şi să nu ne plângem pentru că ceea ce votăm acel lucru îl avem. Deci să se ducă toată lumea la vot şi vom vedea ce vom avea în viitor”, a precizat Ţiriac.