Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București

Adrian A
02 feb. 2026, 13:06
Cuprins
  1. Cel mai periculos sector din București
  2. București, unul din cele mai liniștite orașe din Europa

Aproximativ 55.000 de infracțiuni au fost înregistrate de polițiști anul trecut în București. Iar pe sectoare, diferența între cel mai periculos și cel mai liniștit sector este de aproximativ 4.000 de cazuri. E adevărat, vorbim doar de infracțiunile care au ajuns la poliție.

Cel mai periculos sector din București

Deși toți știm măcar din povestiri despre cartierele rău famate de prin Sectorul 5 sau din periferiile Sectorului 2, o altă zonă din Capitală este prima pe lista numărului de infracțiuni. Vorbim despre Sectorul 3.

„Anul trecut, cele mai multe infracțiuni au fost înregistrate în Sectorul 3, cu un număr total de peste 11.500 de cazuri, urmat de sectorul 1 cu aproximativ 10.000, Sectorul 2 cu peste 9.700 de cazuri, Sectorul 5 cu peste 9.000, Sectorul 6 cu peste 8.500 și Sectorul 4, care a înregistrat cele mai puține infracțiuni, peste 7.700 de cazuri.”, a declarat șeful Poliției București, într-un interviu pentru Libertatea.

Sursă foto: Libertatea.ro

Explicația este una destul de simplă. Centrul Vechi, aflat în Sectorul 3 al Capitalei, este scena multor infracțiuni pentru că zona este extrem de aglomerată, iar turiștii cad deseori victime infractorilor. Mai sunt și bătăile care vin târziu în noapte pe fondul consumului de alcool sau de substanțe psihoactive. Concret, unde tentațiile sunt mari și ispitele multe, apar și conflictele.

București, unul din cele mai liniștite orașe din Europa

Pe de altă parte, Bucureștiul apare ca fiind unul din cele mai „cuminți” orașe din toată Europa. Capitala este pe locul 114 din 153 de orașe europene care apar în Indexul Numbeo.

Potrivit indexului criminalității europene, București este un oraș sigur pentru plimbări atât ziua cât și noaptea, cu puține jafuri și tâlhării sau furturi de mașini. De asemenea, atacurile cauzate de apartenența etnică, culturală sau sexuală sunt extrem de reduse. Însă, există și reversul medaliei. Suntem în frunte la corupție și mită.

