Sfaturi pentru părinți: lucruri pe care le poți face cu copilul tău pentru a le dezvolta abilitățile sociale. Iată ce spune un psiholog

Selen Osmanoglu
23 sept. 2025, 09:40
Cuprins
  1. Emoții și sentimente
  2. Empatia
  3. Neînțelegerile
  4. Încrederea
  5. Micro-lecții
  6. Validarea sentimentelor
  7. Propriile conflicte
  8. Percepția asupra greșelilor
  9. Atenția

Un psiholog pentru copii a venit cu serie de sfaturi pentru părinți. Specialistul a vorbit despre ce poți face pentru a le dezvolta celor mici abilități sociale excelente. Iată despre ce este vorba!

Emoții și sentimente

Reem Raouda, un psiholog, a studiat peste 200 de copii și a spus că există lucruri pe care părinții le pot face pentru a consolida încrederea și abilitățile copiilor lor de la o vârstă fragedă.

Reem a spus că dacă părinții sunt deschiși cu privire la modul în care se simt și le oferă copiilor limbajul pentru a discuta despre cum se simt, este mai probabil să-și poată regla propriile emoții pe măsură ce cresc.

De asemenea, astfel copiii vor fi și mai deschiși să le recunoască și pe ale altora. Psihologul a explicat că cei mici sunt mai puțin predispuși să atace dacă ceva nu merge așa cum doresc dacă și-au văzut părinții reglându-și comportamentul în timp real.

Empatia

Copiii urmăresc în mod constant modul în care părinții lor tratează ceilalți oameni, iar dacă părinții lor sunt buni cu toată lumea, probabil că cei mici vor face la fel.

Neînțelegerile

Copiii vor putea menține legături sănătoase cu oamenii din jurul lor, cu o condiție: să știe cum să deschidă dialogul despre sentimentele lor și să accepte că s-ar putea să nu fie 100% nevinovați într-o situație, conform Mirror.

Reem spune că acest lucru este foarte important pentru ca cei copiii să devină adulți rezonabili.

Încrederea

Reem consideră că dacă le permiți copiilor tăi să facă lucrurile pentru ei înșiși, s-ar putea să nu meargă perfect conform planului de fiecare dată. Cu toate acestea, astfel de situații stimulează acea încredere autentică, iar ei vor încerca din nou și din nou.

Când copiii primesc încurajări de genul „Îmi place cum ai continuat să încerci”, ei se simt capabili și conectați, fără a fi nevoie să fie perfecți, spune specialistul.

Micro-lecții

Reem spune că dacă, ca părinte, subliniezi schimbări subtile în comportamentul altcuiva și îi explici de ce s-a întâmplat asta, copiii vor putea recunoaște mici indicii sociale.

„Aceste micro-lecții se adună și modelează adulți conștienți social, inteligenți emoțional”, a spus psihologul.

Validarea sentimentelor

Reem spune că sentimentele copiilor trebuie validate, nu ignorate. Este important să-l validezi pe cel mic și să-l întrebi dacă vrea să-ți spună mai multe despre ceea ce s-a întâmplat în ziua lui.

Acest lucru înseamnă că vor avea încredere în ei înșiși și vor simți că vrei să afli mai multe despre ei, mai degrabă decât să-i oprești spunând  că „nu este mare lucru”.

Propriile conflicte

Reem consideră că părinții ar trebui să își lase copiii să își rezolve propriile conflicte căci tu, ca părinte, nu vei fi toată viața lângă cel mic pentru a-i lua apărarea sau pentru a vorbit în locul lui.

Cea mai bună lecție vine când părinții sunt dispuși să facă un pas înapoi și să-și lase copilul să rezolve singuri lucrurile, spune psihologul.

Percepția asupra greșelilor

Reem spune că greșelile sunt oportunitățile perfecte pentru copii de a învăța. Toată lumea greșește, iar acest lucru face parte din viață.

Este important să-ți faci copilul să dea dovadă de „responsabilitate fără umilire”, mai spune Reem. Ea îndeamnă părinții să-i ajute pe cei mici corectându-i, spunându-le ceea ce au greșit, însă într-un mod cât mai blând.

Atenția

Dacă îți înveți copiii ce înseamnă o bună ascultare, atunci vor deveni adulți respectuoși, spune Reem. Nimănui nu-i plac criticile și discuțiile negative. Dacă îți vei asculta copilul, atunci și el va prelua acest comportament de la tine.

„Abilitățile sociale bune devin din ce în ce mai importante în lumea de astăzi, iar aceste abilități cresc din conexiune și siguranță emoțională și, exersând devreme, te asiguri că copilul tău va crește și va deveni oameni empatici care sunt pregătiți pentru relații din lumea reală”, a mai scris Reem.

