Maria Marinescu a vorbit despre perioadele grele din viața ei, în ceea ce privește cu . Aceasta recunoaște că a apelat la un psiholog căci nu știa ce să mai facă pentru a se înțelege cu cei mici.

Cinci copii

Din mariajul cu Frank Colin, Maria Marinescu are un fiu, Levin. În prezent, creatoarea de modă este căsătorită cu Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, și au un fiu, Iacob.

Maria și Alin cresc împreună cinci copii: trei din primul mariaj al lui Alin, Levin și Iacob, conform .

Viața cu cinci copii

Maria Marinescu spune că viața cu cinci copii este frumoasă, dar are și momente tensionate.

„Viața cu 5 copii este foarte frumoasă, nu te plictisești niciodată, îți aduc stres, dar și multe bucurii. (…) Ăsta mic, Iacob, ne-a pus capac. Are personalitate puternică, o ține pe-a lui, nu se lasă niciodată. Cu taică-su este câștigător, bine, hai. Eu nu cedez, pentru că după aceea te încalecă și o să insiste la orice, pentru că știe că ai cedat atunci. Și atunci dacă știe că nu cedez, nu insistă și nu mă zăpăcește. E cel mai alintat. Băieții sunt uite așa, amândoi sunt Capricorni și este mai bine să nu stea împreună. Am ajutor, altfel nu aș putea face față. Avem bonă internă”, a declarat Maria Marinescu pentru

Provocări în relația cu copiii

Maria Marinescu a recunoscut că a avut probleme în relația cu copiii. Aceasta a mărturisit că a apelat la ajutorul unui psiholog când nu a știut ce să mai facă cu cei mici care îl luau în brațe pe „NU”.

„M-am dus la psiholog, pentru că nu știam cum să diluez cu el. Nu știam cum să îl iau. Se uita la mine așa și eu îi spuneam „Du-te, îmbrăcă-te să mergi la școală’. Orice îi spuneam, se termina cu >. Deci, era atât și se uita la mine și >.

Se uita la mine și mă provoca. Deci a fost… Am avut niște perioade foarte grele. Ce faci în perioadele alea? Îmi venea să îl iau de păr și să mătur pe jos cu el, adică asta îmi venea. Plângeam de nervi. Îl luam de perciuni un pic și nu, nu se lăsa. Îl pedepseam, nu îl interesa”, a declarat Maria Marinescu, în podcastul Nicoletei Luciu.

Cum a fost copilăria Mariei

„Mama nu a reușit să se impună prea mult. Taică-meu era mai strict și mai dur, dar la un moment dat s-a lăsat și el păgubaș și veneam doar vara în țară și stăteam la el. 14 – 15 ani, îți dai seama, veneam din America vara, mă duceam la mare cu prietenii, cu trenul, dar m-a lăsat. La un moment dat, a încercat el: > și am ajuns la 3. A doua zi mi-a zis: > și am venit la 5. Și apoi nu mi-a mai zis nimic. Ce putea să facă? Dar eram foarte precaută, am fost foarte atentă să nu pățesc ceva. De asta nu am băut niciodată, nu m-am îmbătat în viața mea. Eu ieșeam, mă distram, nu mă urcam la oameni necunoscuți în mașină, eram precaută și asta m-a salvat”, a mai declarat Maria Marinescu, în cadrul podcastului.

„Până la 10 ani am stat la tata, apoi m-am mutat la mama și la Mihai, taică-meu vitreg, și n-am mai făcut nimic. Pentru mine a fost un coșmar copilăria, partea asta de obligat să fac pian, de două ori pe săptămână pian repetat în fiecare zi de la 5 la 6, engleză, franceză, balet…”, a mai spus ea.

„Pot să zic că eram rebelă… Eram la balet (…) nu m-au lăsat să mă duc la baie, aveam 3 ani jumate – cum să nu lași o fată de 3 ani jumate să facă pipi? – și m-am dus în colțul clasei și am făcut acolo, de față cu toată lumea, și m-au dat afară. Efectiv nu m-au mai primit. Deci am scăpat de balet, dar apoi mi-au găsit altă profesoară. La pian a plecat prima profesoară de pian pentru că-i dădeam palme peste mână și mi-au găsit alta. Deci da, făceam prostii din astea mici”, a adăugat.