„Este un moment pentru care nimeni nu te pregătește". Cum i s-a schimbat viața unei foste Miss Universe care a aflat că are cancer

„Este un moment pentru care nimeni nu te pregătește”. Cum i s-a schimbat viața unei foste Miss Universe care a aflat că are cancer

Selen Osmanoglu
28 ian. 2026, 09:48
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Descoperirea nodului și lupta cu boala
  2. Mesaj de curaj și credință
  3. Lecții de viață și recunoaștere profesională

Jaylene Álvarez, fosta concurentă la Miss Universe, trece printr-o luptă dură după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân. Modelul și prezentatoarea TV a descoperit singură nodul și urmează acum un tratament cu chimioterapie, purtând perucă din cauza efectelor secundare. Anunțul emoționant a fost făcut public pe 22 ianuarie.

Descoperirea nodului și lupta cu boala

Jaylene a explicat cum a depistat singură problema și cum inițial a neglijat simptomele, chiar dacă în familia sa mai mulți membri au avut cancer, scrie Adevărul.

„Am simțit nodul eu însămi- eu am descoperit cancerul. Trebuie să subliniez că, la început, l-am neglijat. Totul a început la sfârșitul lunii octombrie, când l-am simțit prima dată. La scurt timp după, nodul crescuse și mi-am dat seama că trebuie să merg la doctor”, a transmis Jaylene Álvarez, pe Facebook.

Vestea a fost un șoc, însă boala nu s-a răspândit în alte părți ale corpului, iar modelul a început tratamentul cu chimioterapie. Din cauza efectelor secundare, Jaylene poartă perucă.

Mesaj de curaj și credință

Fosta Miss Universe și-a împărtășit experiența și pe rețelele de socializare, încercând să ofere speranță altor femei aflate în aceeași situație.

„Nu spun asta din frică, ci din adevăr și forță. Trec prin acest proces sprijinită de Dumnezeu, cu credință fermă și inimă împăcată, chiar și în mijlocul incertitudinii. Să ai față moartea și să spui este un moment pentru care nimeni nu te pregătește”, a scris Jaylene.

Determinată să transforme durerea personală într-un scop mai mare, Jaylene își va documenta călătoria pe rețelele sociale pentru a sprijini și încuraja alte femei.

Lecții de viață și recunoaștere profesională

„Această experiență m-a trezit. M-a ajutat să cresc spiritual, să văd viața cu alți ochi și să înțeleg că fiecare secundă este un dar. Astăzi trăiesc cu mai multă intenție, mai multă iubire și mai mult scop. Vreau să servesc mai mult, să iubesc mai bine și să fiu un cetățean mai bun al lumii”, a mai spus femeia.

Jaylene Álvarez este cunoscută pentru succesul său pe scena concursurilor de frumusețe. Ea a reprezentat San Lorenzo în competiția Miss Universe Puerto Rico 2021, clasându-se pe locul doi și câștigând premiul „Total Look” pentru ținută, aspect și creativitate. În noiembrie 2024, a revenit în lumina reflectoarelor Miss Universe pentru a înmâna eșarfa câștigătoarei finale.

