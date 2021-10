Cum încearcă românii să facă bani de pe urma persoanelor nevaccinate: „Cumpărături pentru persoanele nevaccinate din orice tip de magazin”

Începând de luni, 25 octombrie, au intrat în vigoare noile restricții care prevăd și obligativitatea certificatului verde în magazine și mall-uri. Astfel, pe internet au apărut mai multe anunțuri ale unor persoane care, pentru anumite sume de banii, se oferă să le facă cumpărăturile celor nevaccinați.

„Vă fac cumpărăturile din orice magazin care necesită intrarea cu certificatul verde, la domiciliul dumneavoastră (ex. ParkLake, Ikea, Jumbo, Decathlon). Prețul livrării este de 20 livrarea+comanda. Doar Sectorul 3. Livrarea se face pe bicicletă.

Prima comandă se poate face începând cu ora 11:00, iar ultima comandă la ora 17:00”, este unul dintre anunțurile de pe OLX.

Alte anunțuri arată: „Cumpărături pentru persoanele nevaccinate din orice tip de magazin.

„Pot face cumpărături în weekend, în aria sectorului 3, pentru persoanele fără certificat verde. În funcție de cumpărături, prețul pornește de la 50 lei”.

Hotnews.ro a contactat una dintre persoanele care a postat un astfel de anunț, din postura de persoană interesată. Persoana a precizat că taxa de livrare este de 10 lei indiferent de magazin, în cazul sectorului 3, iar plata pentru comandă se achită în avans, dacă totalul depășește 60 de lei.

Contactat de jurnalist, o altă persoană a precizat că: „Ieri nu aveam ce să fac la muncă și am făcut în glumă anunțul, dar m-au sunat trei persoane, sincer să fiu. Azi am fost în tură de zi la muncă și nu am avut cum să mă duc, cred că m-aș fi dus. Mă duceam doar să văd cum e”, a spus persoana jurnalistului de la hotnews.ro.

Întrebat dacă vrea să facă asta în timpul liber sau weekend, acesta a răspuns: „Da, când nu sunt pe tură. Eu lucrez în ture 12-24, 12-48″.

Noi resticții anti-COVID în toată țara

De luni au intrat în vigoare mai multe măsuri menite să limiteze răspândirea coronavirusului. Masca a devenit obligatorie peste tot, iar instituțiile de învățământ au intrat în vacanță două săptămâni. În toate spațiile, cu excepția magazinelor alimentare și farmaciilor, se cere certificat verde COVID.

De asemenea, începând cu ora 22:00, intră în vigoare carantina de noapte, valabilă până la ora 05:00. În acest interval, cetățenii care nu au certificat verde nu se pot deplasa decât cu o declarație pe prorpie răspundere sau cu o adeverință de la angajator.