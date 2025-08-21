Cum îți faci casa să miroasă plăcut în permanență? Iată câteva trucuri simple

Gătitul frecvent, umezeala sau lipsa aerisirii pot aduce neplăcute în . Cu toate acestea, există câteva trucuri simple pe care poți să le aplici și vei simți diferența.

Una dintre soluții o reprezintă uleiurile esențiale. Acestea pot fi alese în funcție de preferințe: de lavandă, eucalipt, lămâie sau portocală – sunt opțiuni excelente pentru parfumarea casei, conform .

Un difuzor cu ultrasunete sau câteva picături puse într-un bol cu apă caldă pot parfuma toată casa.

Identifică și elimină

Un alt aspect important este să identifici de unde vine mirosul neplăcut și să îl elimini. Poate fi coșul de gunoi nespălat, buretele de vase uzat, filtrul hotei sau chiar frigiderul.

O dată pe săptămână, igienizează aceste zone cu oțet, bicarbonat sau soluții antibacteriene.

Tot din categoria prevenție: Perdelele, covoarele și canapelele absorb mirosurile din jur. Aspiră-le frecvent și, când este posibil, spală-le.

Un mic sfat: Pentru un miros plăcut, poți presăra bicarbonat de sodiu cu câteva picături de ulei esențial și apoi aspira după 30 de minute.

Truc ingenios

Ia un borcan mic cu bicarbonat de sodiu și câteva picături de ulei esențial, acoperit cu o bucată de material textil prinsă cu elastic. Acesta poate deveni un odorizant de cameră discret și eficient.

Coji și plante

Un alt truc este să fierbi coji de portocale, lămâi sau bețișoare de scorțișoară timp de câteva minute pe aragaz. Aroma degajată se va răspândi rapid în toată casa.

Mai mult, dacă ești iubitor de plante, acestea ajută. Iasomia, menta, busuiocul sau lavanda contribuie la un ambient proaspăt și relaxant.