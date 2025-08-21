B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum îți faci casa să miroasă plăcut în permanență? Iată câteva trucuri simple

Cum îți faci casa să miroasă plăcut în permanență? Iată câteva trucuri simple

Selen Osmanoglu
21 aug. 2025, 09:44
Cum îți faci casa să miroasă plăcut în permanență? Iată câteva trucuri simple
Sursă foto: Pixabay

Gătitul frecvent, umezeala sau lipsa aerisirii pot aduce mirosuri neplăcute în casă. Cu toate acestea, există câteva trucuri simple pe care poți să le aplici și vei simți diferența.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Identifică și elimină
  • Truc ingenios
  • Coji și plante

Despre ce este vorba

Una dintre soluții o reprezintă uleiurile esențiale. Acestea pot fi alese în funcție de preferințe: de lavandă, eucalipt, lămâie sau portocală – sunt opțiuni excelente pentru parfumarea casei, conform Click.

Un difuzor cu ultrasunete sau câteva picături puse într-un bol cu apă caldă pot parfuma toată casa.

Identifică și elimină

Un alt aspect important este să identifici de unde vine mirosul neplăcut și să îl elimini. Poate fi coșul de gunoi nespălat, buretele de vase uzat, filtrul hotei sau chiar frigiderul.

O dată pe săptămână, igienizează aceste zone cu oțet, bicarbonat sau soluții antibacteriene.

Tot din categoria prevenție: Perdelele, covoarele și canapelele absorb mirosurile din jur. Aspiră-le frecvent și, când este posibil, spală-le.

Un mic sfat: Pentru un miros plăcut, poți presăra bicarbonat de sodiu cu câteva picături de ulei esențial și apoi aspira după 30 de minute.

Truc ingenios

Ia un borcan mic cu bicarbonat de sodiu și câteva picături de ulei esențial, acoperit cu o bucată de material textil prinsă cu elastic. Acesta poate deveni un odorizant de cameră discret și eficient.

Coji și plante

Un alt truc este să fierbi coji de portocale, lămâi sau bețișoare de scorțișoară timp de câteva minute pe aragaz. Aroma degajată se va răspândi rapid în toată casa.

Mai mult, dacă ești iubitor de plante, acestea ajută. Iasomia, menta, busuiocul sau lavanda contribuie la un ambient proaspăt și relaxant.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Guvernul se bagă în gospodăriile românilor. Autoritățile limitează numărul de păsări crescute la curte
Eveniment
Guvernul se bagă în gospodăriile românilor. Autoritățile limitează numărul de păsări crescute la curte
(VIDEO) Scene șocante în Pașcani! Un bărbat de 70 de ani a fost îngenuncheat de poliție, după ce a refuzat să se legitimeze! Omul avea probleme medicale
Eveniment
(VIDEO) Scene șocante în Pașcani! Un bărbat de 70 de ani a fost îngenuncheat de poliție, după ce a refuzat să se legitimeze! Omul avea probleme medicale
Și-a anunțat soția că va muri și așa a și fost. Unde a fost descoperit trupul bărbatului
Eveniment
Și-a anunțat soția că va muri și așa a și fost. Unde a fost descoperit trupul bărbatului
Pompierii români, în Spania. Aceștia vor ajuta la stingerea incendiilor din Galicia
Eveniment
Pompierii români, în Spania. Aceștia vor ajuta la stingerea incendiilor din Galicia
Povestea neștiută a adolescenților care s-au sinucis pe A1. Ce se întâmpla în viața lor
Eveniment
Povestea neștiută a adolescenților care s-au sinucis pe A1. Ce se întâmpla în viața lor
Cum s-a transformat o simplă legitimare într-o luptă corp la corp? De la ce a pornit totul
Eveniment
Cum s-a transformat o simplă legitimare într-o luptă corp la corp? De la ce a pornit totul
Procesul lui Vlad Pascu a ajuns la final. Curtea de Apel Constanța așteptată să pronunțe sentința definitivă
Eveniment
Procesul lui Vlad Pascu a ajuns la final. Curtea de Apel Constanța așteptată să pronunțe sentința definitivă
Report uriaș înainte de extragerea loto 6/49. Jucătorii mai au câteva ore să completeze biletele norocoase
Eveniment
Report uriaș înainte de extragerea loto 6/49. Jucătorii mai au câteva ore să completeze biletele norocoase
Nunțile și botezurile au intrat în atenția ANAF. Fiscul solicită informații despre numărul de invitați, meniuri și tarife
Eveniment
Nunțile și botezurile au intrat în atenția ANAF. Fiscul solicită informații despre numărul de invitați, meniuri și tarife
Prăjitură moale și aromată cu lămâie, afine și brânză de vaci. Rețeta unui desert nutritiv
Eveniment
Prăjitură moale și aromată cu lămâie, afine și brânză de vaci. Rețeta unui desert nutritiv
Ultima oră
10:07 - Guvernul se bagă în gospodăriile românilor. Autoritățile limitează numărul de păsări crescute la curte
10:06 - (VIDEO) Scene șocante în Pașcani! Un bărbat de 70 de ani a fost îngenuncheat de poliție, după ce a refuzat să se legitimeze! Omul avea probleme medicale
09:38 - Și-a anunțat soția că va muri și așa a și fost. Unde a fost descoperit trupul bărbatului
09:37 - Forța de garantare a păcii în Ucraina va fi în România. SUA ar putea trimite F-35 la Constanța
09:13 - Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente. Ce a transmis instituția
09:07 - România conduce în clasamentul inflației la nivel europen. Prețurile au explodat în luna iulie
09:06 - Pompierii români, în Spania. Aceștia vor ajuta la stingerea incendiilor din Galicia
08:50 - Povestea neștiută a adolescenților care s-au sinucis pe A1. Ce se întâmpla în viața lor
08:44 - Primarul municipiului Mangalia reținut de procurori. Cristian Radu este acuzat că ar fi primit șpagă peste 500.000 de euro
08:30 - Cum s-a transformat o simplă legitimare într-o luptă corp la corp? De la ce a pornit totul