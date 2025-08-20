Cum a reușit un român să își achite creditul „Prima Casă“ în doar 4 ani. Strategia prin care a scăpat de ratele la bancă

Un român a dezvăluit cum a reușit să-și achite creditul la în doar 4 ani. Bărbatul a dezvăluit toată strategia sa pe .

În anul 2021, bărbatul a decis să își cumpere un în Capitală prin programul „Prima Casă“, contractând un credit bancar în valoare de 50.000 de euro. La acel moment, gândul că va fi legat de bancă mai multe decenii nu îi dădea pace, dar dorința de a avea propria locuință a fost mai puternică.

În postarea făcută pe Reddit, bărbatul a explicat că și-a impus un plan strict. Și-a luat un al doilea job și a direcționat aproape tot venitul suplimentar către credit.

Astfel, în doar patru ani, a reușit să reducă substanțial soldul împrumutului și, în final, să îl achite integral.

Cât a reușit să economisească prin această decizie

Deși efortul a fost uriaș, românul spune că este mulțumit de alegerea făcută. Prin rambursarea anticipată, a reușit să economisească mii de euro din dobânzi, bani care ar fi însemnat ani de plată în plus către bancă.

„Nu a fost ușor, dar sentimentul de libertate pe care îl am acum nu se compară cu nimic“, a mărturisit el.

Ce sfat are pentru alți români care au credite la bancă

Bărbatul îi încurajează pe cei care se află în situații similare să analizeze serios opțiunea rambursării anticipate. Chiar dacă presupune sacrificii și un efort financiar suplimentar, spune că beneficiile pe termen lung merită.

„Mai bine strângi cureaua câțiva ani decât să plătești zeci de ani dobânzi uriașe“, a concluzionat el.

“In 2021 am cumparat un apartament cu un avans de 2500 euro (prima casa) in Bucuresti.

Desi la momentul ala strambam din nas ca e cam scump l-am cumparat la un pret de 890 eur/m2.

Multumesc prietenului meu cel mai bun care m-a convins sa il iau !!!

Costul total cu loc de parcare a fost de 50,3k Euro + 15k euro mobilat+utilat.

Cand a crescut rata am refinantat pe dobanda fixa.

Acum s-au construit langa mine la un pret de aprox 100k + tva (ce e dreptu cu incalzire in pardoseala dar si 10% mai mica suprafata).

Acesti 4 ani au fost o saga neinimaginabila in care am tras de mine sa cheltui cat mai putin sa produc cat mai mult.

Nu imi amintesc ultima oara cand am intrat intr-un mall si nici ultima vacanta in strainatate.

Nu beau alcool, la tigari am renuntat,droguri nu iau.

Masina nu am – locul de parcare l-am inchiriat.

Am muncit si cu 2 joburi sa reusesc aceasta performanta. Mentionez ca mai am 10k euro de dat la un credit Student-Invest – dar nu platesc dobanda asa ca nu ma deranjeaza incat sa il platesc anticipat.

Acum reusesc sa raman cu 2000 coco in buzunar luna de luna!

In viitorul apropiat nu voi mai cumpara nimic deoarece nu e normala aceasta crestere – veniturile mele s-au dublat in ultimi ani dar asta pentru ca acum am doua joburi. In rest maxim o crestere de 30%…. Mi se par foarte scumpe acum si voi zice pas macar 2 ani. Probabil ca ma voi distra prin insulele din Grecia sau Thailanda la iarna. Va iubesc pe toti cei cu credite – trageti tare si inchideti-le nu ramaneti sclavi la banci !!!

Vreau sa ma felicit pentru ceea ce am reusit si doresc sa spun aceste lucruri pentru a oferi speranta si a arata ca se poate celor care au credite sau doresc sa cumpere !!

Nu trebuie sa fii sclavul banci 30 de ani – trage tare cativa ani si te bucuri dupa !!!”, a scris utilizatorul pe Reddit.