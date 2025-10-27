B1 Inregistrari!
Cum justifică Patriarhia Română montarea mai multor POS-uri în Catedrala Mântuirii Neamului

27 oct. 2025, 21:16
Foto: hepta photo agency / hepta photo agency
Cuprins
  1. Cât au așteptat credincioșii pentru a intra în altarul Catedralei Mântuirii Neamului
  2. Unde se vor duce banii donați de credincioșii

Peste 30.000 de credincioşi au ajuns în altarul Catedralei Mântuirii Neamului, iar zeci, chiar sute de persoane își așteaptă încă rândul. Chiar și după această săptămână în care programul este diferit, Catedrala va fi deschisă zilnic pentru a primi credincioși. Mai mult, în fiecare duminică se vor ține Liturghii, slujbele urmând să fie oficiate de un sobor special de preoți. 

Cât au așteptat credincioșii pentru a intra în altarul Catedralei Mântuirii Neamului

Indiferent că e zi sau noapte, credincioșii își așteaptă răbdători rândul pentru a trece prin altarul Catedralei Mântuirii Neamului. Enoriașii care încă nu au ajuns, dar vor să verifice unde se situează capătul cozii, pot verifica aceste informații pe harta special lansată de Arhiepiscopia bucureştilor.

La prânz, credincioșii au așteptat și mai bine de două ore pentru a se închina în altar, ocazie pe care o mai până pe 21 octombrie.

La doar o zi după deschiderea oficială, Catedrala a devenit și obiectiv turistic. Printre masele de ortodocși români de la coadă, se aflau și turiști din alte țări.

„Am venit să vizităm Bucureştiul şi la moment stăm în rând. Suntem nerăbdători să vedem ce se ascunde în catedrală”, au spus mai multe turiste din Republica Moldova, pentru Observator News.

„Suntem din Serbia, dar locuim în Germania. Vrem să vizităm Bucureştiul, […] pentru că suntem ortodocşi, avem aceeaşi credinţă. E foarte frumoasă, abia aştept să intru să văd cum e înăuntru”, au declarat alți turişti.

Unde se vor duce banii donați de credincioșii

Catedrala nu se aseamănă celor din străinătate doar prin dimensiunile impresionante, ci și prin faptul că, în interior, au fost montate mai multe POS-uri. Inclusiv în altarul lăcașului de cult a fost montat un astfel de dispozitiv. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a explicat decizia instituției, spunând că banii donați vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor.

„Ne-am gândit pentru cei care doresc în continuare să contribuie la lucrările care se vor desfăşura în continuare la clădirile anexă, poate şi la finisaje care mai sunt de rezolvat în interiorul Catedralei Naţionale să poată să contribuie prin aceste mijloace moderne”, a explicat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi.

Uşile Catedralei vor rămâne deschise pentru toată lumea, iar intrarea va fi liberă, fără niciun fel de taxă.

