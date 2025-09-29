Murăturile asortate sunt nelipsite din bucătăriile românilor în sezonul rece, însă multe gospodine se confruntă cu aceeași problemă an de an: , iar deasupra lichidului apare „floarea”, un semn că fermentația nu a decurs corect. Pentru a evita aceste neplăceri, specialiștii spun că secretul stă în ingrediente simple și tehnici tradiționale.

Ce ingredient face diferența între murături moi și murături perfecte

Cel mai important aliat al murăturilor crocante este hreanul, potrivit . Adăugat în fiecare borcan, acesta nu doar că oferă un gust plăcut, dar funcționează și ca un conservant natural, împiedicând apariția mucegaiului și menținând legumele ferme până la primăvară.

Pe lângă hrean, frunzele de vișin sau de țelină joacă un rol esențial. Ele conțin taninuri (substanțe naturale care mențin textura crocantă a legumelor și previn înmuierea lor în timpul fermentației).

Ce alte ingrediente nu trebuie să lipsească din borcan

Pentru un plus de aromă și un efect conservant suplimentar, specialiștii recomandă adăugarea boabelor de muștar, care protejează legumele în timpul procesului de fermentare.

Usturoiul nu doar că intensifică savoarea, dar datorită proprietăților sale antibacteriene ajută la prevenirea dezvoltării bacteriilor nedorite.

Totodată, este esențial să folosiți sare neiodată, întrucât aceasta contribuie la procesul corect de fermentație și ajută legumele să rămână crocante pentru mai mult timp.

Cum se face saramura ideală pentru murături crocante

Un pas esențial pentru reușita murăturilor este saramura corect pregătită. Specialiștii recomandă o lingură cu vârf de sare grunjoasă la fiecare litru de apă. Apa se fierbe împreună cu sarea, apoi se lasă să se răcească înainte de a fi turnată peste legumele așezate în borcan.

Acest echilibru între apă și sare previne înmuierea legumelor și menține un mediu optim pentru fermentație.

Ce greșeli trebuie evitate pentru a avea murături reușite