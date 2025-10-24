Mamele cu depresie postnatală au nevoie de sprijin de la cei din jur și trebuie să ceară ajutor de specialitate. Femeia trebuie, în primul rând, să aibă grijă de ea și să se trateze cu autocompasiune, ca să poată să ofere copilului îngrijire, susține psihoterapeutul Monica Popa.

Cum se instalează depresia postnatală

Depresia postnatală se poate instala deoarece, după naștere, în trupul femeii se produce un dezechilibru hormonal major. Lipsa somnului, trezirea la trei ore în primele luni de viață ale copilului, epuizează orice sistem nervos. Iar dacă mama are un sistem nervos cu sensibilități, riscul crește cu atât mai mult.

Depresia postnatală poate fi declanșată și de lipsa ajutorului din partea familiei și a prietenilor. Prin urmare, sprijinul tatălui mai ales și al altor rude este extrem de important.

Așteptările nerealiste, sau presiunile sociale contribuie și ele la instalarea depresiei postnatale.

Ce simptome are depresia postnatală

Cele mai pregnante simptome ale depresiei postnatale sunt tristețea și pierderea interesului față de lucruri care îți făceau plăcere înainte.

Alte simptome ale depresiei postnatale sunt:

sentimentele de vinovăție, pesimism, agitație, iritabilitate,

dificultăți de concentrare, oboseală, lipsa energiei

un accentuat sentiment al lipsei valorii personale.

„Da, oboseală, stres, grijă, îngrijorări, toate acestea, desigur, dar simptomele depresiei postnatale sunt puternice. Adică nu e oboseala aceea de zi cu zi, e oboseală care te poate împiedica să ai grijă în mod adecvat de copil. Nu e sentimentul acela de noutate și teama aceea de cum mă descurc cu cel mic, ci e o anxietate intensă. Da, și anxietatea se numără printre simptomele depresiei postnatale. Deci, pe de o parte, ești trist, fără niciun chef de viață și pe de altă parte, e o stare de tensiune. Și atunci fie dormi foarte mult și nu te poți trezi, fie nu poți dormi și n-ai energie deloc”, a explicat psihoterapeutul Monica Popa.

Ce ajutor pot primi mamele care suferă de depresie postnatală

Mamele trebuie să știe că dacă au astfel de simptome trebuie să ceară ajutorul, căci nu e nicio rușine! Altfel, depresia postnatală se poate agrava, până la forme extreme, sau psihoză postpartum cu pruncucidere.

Odată mama ajunsă la psiholog, acesta îi va face screening pe depresie pentru a vedea dacă e suficientă psihoterapia sau e nevoie de o recomandare spre un consult psihiatric.

„Mai trebuie destigmatizată boala psihică, pentru că multe femei nu cer ajutor de rușine, multe se tem să nu ajungă la psihiatru, având prejudecata ‘Sunt nebună!’, sau dacă ia tratament nu știe ce i se întâmplă. Și nu e așa, dimpotrivă. Dar nu toate cazurile au nevoie de medicație. La noi în societate, încă e stigmatizarea asta mare, asupra căreia cred că trebuie să lucrăm. Și noi, specialiștii în sănătate mentală, să ieșim în față și să intrăm într-un dialog public și să normalizăm”, a declarat Monica Popa, citată de .

Cum a trecut un psiholog peste depresia postnatală

Specialista a vorbit și despre propria sa experiență și cum a reușit să depășească depresia postnatală.

„Eu însămi am trecut printr-o depresie postnatală severă, după ce l-am născut pe băiețelul meu, Rareș, care acum are patru ani și jumătate. Pentru că sunt psiholog, am recunoscut repede simptomele și am cerut imediat ajutor. Nu este o rușine să ceri sprijin, dacă te simți rău. Aproape trei luni a fost partea urâtă. Dar după ce am început tratamentul, care nu e necesar în toate cazurile, deja starea mea s-a ameliorat vizibil, am început să dorm și să ies la suprafață”, a mai susținut psihoterapeutul Monica Popa.