Cum poți să atragi banii în viața ta. Ce trebuie să faci pentru belșug și bogăție, potrivit specialiștilor

Toți oamenii își doresc să nu existe grija zilei de mâine, iar banii să nu mai fie o eventuală problemă. Nevoia de bani diferă de la persoană la persoană, fie pentru a-și asigura un trai liniștit, fie pentru a a-și îndeplini toate dorințele, sau pentru a rezolva eventuale probleme de sănătate.

Cum poți să atragi banii în viața ta

Cerasela Rogen, coach transformațional, a povestit ce trucuri puteți pune în practică dacă doriți să aveți mai mulți bani.

„Majoritatea dintre noi avem un moment în viață în care ne plângem și ne simțim blocați pe toate câmpurile, în toate ariile, în toate felurile – emoțional sau blocați în iubire, că nu avem relație.

Când nu avem succes ne simțim blocați. Haideți să vedem ce anume ne blochează și nu ne dăm seama. Și anume, stă ca barieră între noi și banii pe care îi dorim, dar mai ales cariera și succesul pe care ni-l dorim.

Și visăm… și ne uităm în stânga și în dreapta și ni se pare că fiecare om e mai bun decât noi și câștigă mult mai ușor banii și ai senzația cumva că ei sunt parca sub tine sau inferiori și uite lor cum le merge”, a explicat ea, potrivit Playtech.ro.

Ce trebuie să faci dacă vrei să ai noroc la bani

Ea a explicat banii vor sosi în viața fiecărei persoane atunci când nu vor mai fi o prioritate și mai ales atunci când vor fi priviți cu mai multă relaxare.

„Deci nu au legătură toate aceste convingeri limitative. Unul dintre cele mai mari blocaje din viața noastră este cum gândim despre succes și despre bani.

Ne raportăm eu merit, îmi iese, universul este abundent, îmi este ușor să câștig, banii vin ușor către mine și eu voi fi sigur un om de succes.

Asta este un set mental sănătos, indiferent din ce familie vii, de ce vârstă ai, indiferent ce sex ai, indiferent câtă școală sau nu și să nu uităm că Ceaușescu nu avea școală și mulți alți miliardari, dar au avut ce? O idee.

Ca să poți să ai acea idee, ca să poți să ai acea inspirație care să facă să umble pur și simplu oamenii cu banii după tine că ai avut o idee extraordinară, înseamnă să gândești out of the box, adică înafara minții, să gândești ilogic, asta înseamnă să ai succes.

Racheta înainte să fie inventată, ce să vezi, a fost o idee ilogică, smartphone-ul înainte să fie inventat, wow, cine ar fi crezut că de fapt e un computer mic în câțiva cm”, a mai adăugat ea, potrivit sursei citate anterior.