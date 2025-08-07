Un videoclip postat pe rețelele de socializare, în care apărea și Horia Moculescu, i-a îngrijorat pe fanii acestuia. Celebrul compozitor, vizibil slăbit, a fost surprins în timp ce se afla într-un scaun și își mișca cu dificultate membrele superioare. Horia Moculescu a ales să vorbească despre starea sa de sănătate, după ce imaginile cu el au devenit virale.

Cuprins:

Cum a comentat Horia Moculescu speculațiile apărute în spațiul public Ce spune Horia Moculescu despre starea sa de sănătate

Cum a comentat Horia Moculescu speculațiile apărute în spațiul public

În imagini, artistul de 88 de ani, vizibil slăbit, apare stând pe un scaun. După viralizarea acelei filmări, în spațiul public au apărut tot felul de speculații, iar oamenii și-au pus semne de întrebare legată de starea de sănătate a compozitorului, având în vedere că pare să stea așezat într-un scaun cu rotile.

Deranjat de speculații, dar și de numeroasele apeluri pe care le-a primit după postarea videoclipului, Horia a ținut să clarifice că stătea așezat pe o piesă de mobilier cu roți, nu un scaun cu rotile folosit în scop medical.

„E o poză nefericită pusă de Mihai Alexandru. Eu stau pe scaunul meu de la , acela nu e un scaun cu rotile. Scaunul are roți. Ar trebui să fac o poză scaunului și să v-o trimit, ca să scap de aceste telefoane”, a spus Horia Moculescu, pentru .

Ce spune Horia Moculescu despre starea sa de sănătate

După ce a clarificat faptul că nu se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile, Horia Moculescu a oferit detalii despre starea sa reală de sănătate. Deși nu traversează o perioadă prea bună din acest punct de vedere, compozitorul mărturisește că nici nu este într-o stare critică.

„Lucrurile nu sunt grave, dar nu sunt bine. Nu sunt bine pentru că, în primul rând, am 88 de ani. Sunt sub tratament de ani de zile”, a adăugat Horia Moculescu.