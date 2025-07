Ciucu: La Primăria Sectorului 6, din 900 de angajați, o să rămână 600. Cei care vor să rămână, să muncească / Pe la Poliția Locală unii tot vin cu adeverințe, că nu pot să lucreze decât la birou. Uite că n-o să mai lucreze nici la birou (VIDEO)

prim-vicepreședinte PNL și primarul , a declarat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că Primăria Sectorului 6 va reduce numărul de angajați de la 900 la 600. El a subliniat că angajații care doresc să rămână trebuie să fie serioși, să muncească și să nu mai caute concedii. Acesta a menționat că reorganizarea ar putea afecta anumite servicii din Sectorul 6, dar este necesară, dată fiind situația economică a țării.

Cuprins:

Câți bugetari vor fi dați afară de la Primăria Sectorului 6

Câți polițiști locali l-au dat în judecată, până acum, pe Ciprian Ciucu?

Întrebat dacă au existat discuții cu primarii PNL privind reforma administrativă, Ciucu a răspuns:

„Evident că ținem legătura cu colegii noștri, vorbim. Mario de Mezzo să vină cu o soluție alternativă, că așa este ușor să zici. Nici mie nu-mi convine, dar o să reduc primăria. Mi-am comprimat foarte mult Resursele umane la ceea ce am găsit și ce am acum, și de la 900 de angajați, eu o să ajung la 600 de angajați. Da, o să sufăr pe anumite zone și serviciile publice din Sectorul 6 posibil să sufere pe anumite zone, dar trebuie să fim cu toții solidari, aici, și să luăm acele decizii care sunt corecte”.

Chestionat dacă va da afară 300 de oameni, Ciucu a spus:

“Să pună mâna să muncească ăia care știu că vor să rămână. Să pună mâna să muncească, să fie serioși, să nu-și mai caute concedii. Că am pe la Poliția Locală unii care au vrut să se facă polițiști locali, dar tot timpul vin cu adeverințe că ei nu pot să lucreze decât la birou. Uite că n-o să mai lucreze nici la birou”.

Întrebat câți polițiști locali l-au dat în judecată, până acum, primarul Sectorului 6 a răspuns:

“Toți și am câștigat cu toți. Am o singură speță, care e, cumva, ciudată și nu știu cum să o pună în aplicare, pe care am pierdut-o. Deci 100 am câștigat, una am pierdut-o, pe aceeași speță, e vorba de completele de judecată în țara asta. Deci la 100 mi-au zis e ok ce ai făcut, unul a zis că nu e ok ce ai făcut, trebuie să îl reîncadrezi. Păi stai puțin. Păi e fix aceeași speță și de aceea fost ciudat, dar da, dacă le faci cu cap aceste reorganizări, pot să țină”.