B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum să deblochezi rapid scurgerea chiuvetei fără chimicale complicate

Cum să deblochezi rapid scurgerea chiuvetei fără chimicale complicate

Elena Boruz
21 oct. 2025, 15:58
Cum să deblochezi rapid scurgerea chiuvetei fără chimicale complicate
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum poți desfundă chiuveta în doar 60 de secunde
  2. De ce se înfundă chiuveta și de ce bicarbonatul cu oțet nu ajută
  3. Cum să previi înfundarea viitoare a chiuvetei

Te-ai săturat de sunete ciudate care vin din canalizare, de apa care se scurge lent și de mirosul neplăcut care pare să nu dispară? Nu ești singurul. În fiecare gospodărie, mai devreme sau mai târziu, apare o chiuvetă înfundată, fie în bucătărie, fie în baie.

Mulți apelează imediat la combinația clasică de bicarbonat și oțet, sperând la o reacție spectaculoasă, dar adevărul este că această metodă este mai mult un mit decât o soluție reală.

Cum poți desfundă chiuveta în doar 60 de secunde

Dacă vrei o metodă rapidă, eficientă și sigură, există o soluție care funcționează aproape instant: apă fierbinte combinată cu detergent de vase. Nu ai nevoie de instalator sau substanțe toxice, ci doar de câteva minute și ingrediente simple pe care le ai în casă, informează click.

Iată pașii simpli:

  1. Fierbe între 0,5 și 1 litru de apă, în funcție de adâncimea scurgerii.

  2. Adaugă aproximativ 120 ml de detergent de vase în apa fierbinte.

  3. Amestecă și lasă compoziția să stea 2-3 minute.

  4. Toarnă încet amestecul în scurgere, acoperind toată zona afectată.

  5. Așteaptă 5-10 minute, timp în care detergentul dizolvă grăsimea, iar apa fierbinte curăță depunerile.

Rezultatul? În mai puțin de un minut de acțiune efectivă, apa ar trebui să curgă liber, fără mirosuri și fără zgomote neplăcute. Dacă blocajul persistă, repetă procesul o dată.

De ce se înfundă chiuveta și de ce bicarbonatul cu oțet nu ajută

În timp, grăsimea, uleiurile, reziduurile alimentare și alte particule se lipesc de pereții țevilor și formează un strat vâscos care încetinește scurgerea. Reacția efervescentă dintre bicarbonat și oțet nu face decât să creeze spumă și să neutralizeze substanțele, fără a dizolva grăsimea. Mai mult, bicarbonatul nedizolvat se poate solidifica și agrava problema.

Cum să previi înfundarea viitoare a chiuvetei

Prevenția este cheia pentru o chiuvetă care funcționează perfect:

  • Toarnă săptămânal apă fierbinte cu câteva picături de detergent în scurgere.

  • Nu arunca ulei sau grăsimi în chiuvetă; acestea se solidifică la rece.

  • Folosește o sită pentru a reține resturile mari de mâncare.

  • Clătește cu apă fierbinte după fiecare spălare mai consistentă de vase.

Metoda cu detergent și apă clocotită este o soluție de urgență care funcționează de fiecare dată. Este rapidă, sigură și eficientă. Detergentul de vase face toată treaba, iar scurgerea ta va funcționa din nou ca în prima zi.

Tags:
Citește și...
Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități
Eveniment
Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități
Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
Eveniment
Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
Eveniment
România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
Nu-ți mai obosi ochii! Cum să citești eficient cărți electronice fără riscuri pentru sănătate. Ghidul specialistului
Eveniment
Nu-ți mai obosi ochii! Cum să citești eficient cărți electronice fără riscuri pentru sănătate. Ghidul specialistului
Ce aliment a adus Ceaușescu din China și ar putea salva milioane de vieți. Dr. Virgiliu Stroescu: “Curăță totul”
Eveniment
Ce aliment a adus Ceaușescu din China și ar putea salva milioane de vieți. Dr. Virgiliu Stroescu: “Curăță totul”
Cum au fost arestați cei doi teroriști ucraineni. Momentul în care sunt prinși de polițiști (VIDEO)
Eveniment
Cum au fost arestați cei doi teroriști ucraineni. Momentul în care sunt prinși de polițiști (VIDEO)
Garda de corp a lui Tzancă Uraganu, în stare critică la spital. Ce l-a doborât pe Marian Sîrbu, zis Box
Eveniment
Garda de corp a lui Tzancă Uraganu, în stare critică la spital. Ce l-a doborât pe Marian Sîrbu, zis Box
Cum să citești eficient cărți electronice fără a‑ți obosi ochii? Iată câteva sfaturi!
Eveniment
Cum să citești eficient cărți electronice fără a‑ți obosi ochii? Iată câteva sfaturi!
Lovitură uriașă pentru Călin Georgescu. Ce-au decis magistrații în cazul său și ce interdicții are
Eveniment
Lovitură uriașă pentru Călin Georgescu. Ce-au decis magistrații în cazul său și ce interdicții are
Zeci de trenuri suspendate. Scandal între CFR Călători și CFR SA. Ministrul Ciprian Șerban: Nu e loc de răfuieli personale. Putem merge până la înlăturarea din funcție dacă se dovedește un management defectuos (VIDEO)
Eveniment
Zeci de trenuri suspendate. Scandal între CFR Călători și CFR SA. Ministrul Ciprian Șerban: Nu e loc de răfuieli personale. Putem merge până la înlăturarea din funcție dacă se dovedește un management defectuos (VIDEO)
Ultima oră
17:05 - Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități
16:47 - Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
16:36 - România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
16:36 - Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
16:33 - Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
16:09 - A apărut o nouă metodă de înșelătorie online, care vă poate lăsa fără bani în cont. Cum acționează atacatorii
15:58 - Nu-ți mai obosi ochii! Cum să citești eficient cărți electronice fără riscuri pentru sănătate. Ghidul specialistului
15:44 - De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
15:42 - Ce aliment a adus Ceaușescu din China și ar putea salva milioane de vieți. Dr. Virgiliu Stroescu: “Curăță totul”
15:39 - Cum recunoaștem semnele lui Dumnezeu în viața de zi cu zi