Remediul pe care îl folosește Lidia Fecioru pentru a scăpa de răceală: "E foarte simplu de făcut"

Remediul pe care îl folosește Lidia Fecioru pentru a scăpa de răceală: “E foarte simplu de făcut”

Ana Maria
07 oct. 2025, 20:00
Sursa foto: Facebook / @Lidia Fecioru
Cuprins
  1. Remedii naturiste: Cum se prepară siropul de ceapă, recomandat de Lidia Fecioru
  2. La ce alte remedii naturiste apelează Anca Serea
  3. Care este ritualul zilnic al Ancăi Serea

A început sezonul virozelor și, pe lângă medicamente, românii apelează și la remedii naturiste. Vedetele recunosc că, pe lângă tratamentele convenționale, au apelat și la vechi tratamente naturiste pentru prevenirea și ameliorarea problemelor de sănătate care apar în sezonul rece. Cel mai lăudat ingredient este mierea, considerată un puternic antibiotic natural.

Remedii naturiste: Cum se prepară siropul de ceapă, recomandat de Lidia Fecioru

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru recomandă siropul de ceapă, preparat foarte simplu acasă:

„Azi, învăţăm cum să facem un sirop de ceapă, pentru că mulţi au copii şi sunt tot felul de viroze şi siropurile de tuse din farmacii încep să nu se mai găsească. Ar fi bine să facem noi siropul de ceapă acasă.

E foarte simplu de făcut. Se pun două pahare de zahăr şi unul de apă, într-un castron cu fund mai gros, pentru că trebuie lăsat să fiarbă cam o oră, la foc foarte mic. Punem şapte cepe cât un ou mai mititel.

Cepele le spălăm, dar nu le tăiem, nu le curăţăm de coajă, le lăsam aşa cum sunt ele. Lăsăm la foc mic totul, timp de o oră. Apoi, siropul de tuse este gata”, a spus Lidia Fecioru, pentru Antena 3.

La ce alte remedii naturiste apelează Anca Serea

Anca Serea, soția lui Adrian Sînă, folosește și ea remedii naturiste pentru întreaga familie, informează Click!:

„La copiii cei mari nu mă mai panichez, la cei mici e puțin mai dificil. În primă fază, vorbesc cu doctorul și încerc să-i tratez acasă. Folosesc diverse produse naturiste, pentru început. Apoi, în cazul în care se agravează situația, mergem la doctor pentru tratament.

Le dau copiilor multe suplimente, mănâncă și multe fructe, și legume. Având un stil de viață sănătos și o alimentație adecvată, virozele nu apar atât de des la noi în familie. Avem un fel de rețetă pentru imunitate. Toată familia mănâncă miere cu lămâie, ghimbir și scorțișoară, pentru o imunitate corespunzătoare”, a menționat Anca Serea, potrivit viva.ro.

Care este ritualul zilnic al Ancăi Serea

Anca Serea a dezvăluit și un ritual zilnic pe care îl are și care ajută la menținerea sănătății:

„Noi mai avem și alte obiceiuri sănătoase, pe care le respectăm cu strictețe în fiecare zi. Eu și Adi, soțul meu, bem mereu dimineața apă fierbinte cu lămâie, neîndulcită, pe stomacul gol. Avem acest obicei de ceva timp și ne face tare bine.

Din fericire, și Moise îmi seamănă foarte mult și toți copiii de altfel, mai puțin cei mari. Toți mănâncă multe fructe și legume. Pe lângă alimentație, am grijă să nu le lipsească vitaminele și mineralele, pe care nu le pot lua mereu din alimente. Le dau vitamina C, suplimente aduse din străinătate, ulei de pește”, a mai menționat Anca Serea.

