Cum să scapi simplu și rapid de viespi? Metodele eficiente care le țin la distanță

Cu siguranță, măcar o dată s-a întâmplat să aveți probleme cu le, fie că locuiți la casă, fie că locuiți la bloc și poate v-au invadat balconul. Din păcate, ele nu sunt inofensive, ci pot deveni extrem de periculoase.

Este bine de știut că există câteva simple care ar trebui să ne ajute să le ținem la distanță, mai ales dacă locuim la curte.

Cuprins:

Cum să ții viespile la distanță

Ce uleiuri esențiale sunt eficiente pentru a ține a distanță viespile

Cum să ții viespile la distanță

Este important de știut că există anumite plante care țin la distanță viespile. Mai exact, este vorba despre mentă, eucalipt și citronela. Toate aceste trei plante sunt comune și ușor de cultivat. Pot fi plantate în grădină sau ținute în dreptul geamurilor, pentru a ține la distanță viespile.

De asemenea, citronela este recunoscută și pentru faptul că ține la distanță și țânțarii. Din acest motiv, aceste plante sunt foarte utile pentru curtea și casa noastră, potrivit .

Ce uleiuri esențiale sunt eficiente pentru a ține a distanță viespile

Totodată, este bine de știut că există și uleiuri esențiale care ne ajută să ținem aceste insecte periculoase la distanță. Printre cele mai eficiente se numără și uleiurile de mentă și cuișoare. Practic, tot ce trebuie să facem este să amestecăm câteva picături din aceste uleiuri esențiale cu apă și doar câteva picături de detergent de vase, apoi, această soluție trebuie pusă într-o sticlă cu pulverizator și aplicată în zonele în care știm că există riscul să apară viespi.