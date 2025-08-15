Valurile de căldură devin tot mai frecvente și intense în Europa din cauza schimbărilor climatice. Temperaturile extreme nu pun în pericol doar sănătatea oamenilor, ci și a animalelor de companie, care nu se pot adapta rapid la schimbările bruște de vreme, relatează The Independent.
Află în acest articol care sunt cele cinci sfaturi utile pentru animăluțul tău de companie, pe timp de caniculă:
Nu lăsați niciodată câinele sau pisica într-o mașină parcată, nici măcar cu geamul deschis deoarece interiorul mașinii se poate încălzi rapid, în câteva minute.
În timpul călătoriilor, țineți aerul condiționat pornit și asigurați-vă că aerul circulă către animal, mai ales dacă este în spate.
Dacă rămâneți blocați în trafic, folosiți recircularea aerului pentru a păstra răcoarea în autoturism.
Evitați plimbările lungi în timpul orelor de vârf ale căldurii. Câinii și pisicile nu transpiră ca oamenii și se pot supraîncălzi rapid. Rasele cu botul scurt precum pug sau bulldog sunt mai expuse riscului, la fel ca animalele în vârstă, puii, cele supraponderale sau cu blană deasă. Mergeți doar dimineața devreme sau seara și evitați asfaltul fierbinte care poate provoca arsuri la labuțele animalului.
Animalele trebuie să aibă întotdeauna apă proaspătă și un loc umbrit și bine ventilat.
Pentru o hidratare mai bună, adăugați cuburi de gheață în bol sau puțină apă în hrană. Animalele mici din cuști trebuie mutate la umbră și protejate de razele directe ale soarelui.
Primele semne pe care animalul le dă când este supraîncălzit sunt agitația, mersul lent, refuzul de a merge mai departe, gâfâitul excesiv și salivarea abundentă. În cazuri grave, pot apărea ochi sticloși, respirație dificilă, vomă, diaree, convulsii sau colaps. O intervenție rapidă poate salva viața acestuia.
Dacă animalul prezintă simptome de șoc termic:
Nu îl acoperiți cu prosoape ude deoarece acestea pot reține căldura!