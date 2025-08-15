B1 Inregistrari!
Cum să-ți protejezi animalul de companie când afară este caniculă. Sfaturi utile

Cum să-ți protejezi animalul de companie când afară este caniculă. Sfaturi utile

Răzvan Adrian
15 aug. 2025, 23:23
Cum să-ți protejezi animalul de companie când afară este caniculă. Sfaturi utile
Foto: Pixabay

Valurile de căldură devin tot mai frecvente și intense în Europa din cauza schimbărilor climatice. Temperaturile extreme nu pun în pericol doar sănătatea oamenilor, ci și a animalelor de companie, care nu se pot adapta rapid la schimbările bruște de vreme, relatează The Independent.

Află în acest articol care sunt cele cinci sfaturi utile pentru animăluțul tău de companie, pe timp de caniculă:

Cuprins:

  • Atenție la călătorii
  • Limitați efortul fizic la animăluț
  • Asigurații hidratarea corectă și un loc ferit de soare
  • Recunoașteți semnele pe care le are animăluțul
  • Ce să faci în caz de urgență

Atenție la călătorii

Nu lăsați niciodată câinele sau pisica într-o mașină parcată, nici măcar cu geamul deschis deoarece interiorul mașinii se poate încălzi rapid, în câteva minute.

În timpul călătoriilor, țineți aerul condiționat pornit și asigurați-vă că aerul circulă către animal, mai ales dacă este în spate.

Dacă rămâneți blocați în trafic, folosiți recircularea aerului pentru a păstra răcoarea în autoturism.

Limitați efortul fizic la animăluț

Evitați plimbările lungi în timpul orelor de vârf ale căldurii. Câinii și pisicile nu transpiră ca oamenii și se pot supraîncălzi rapid. Rasele cu botul scurt precum pug sau bulldog sunt mai expuse riscului, la fel ca animalele în vârstă, puii, cele supraponderale sau cu blană deasă. Mergeți doar dimineața devreme sau seara și evitați asfaltul fierbinte care poate provoca arsuri la labuțele animalului.

Asigurații hidratarea corectă și un loc ferit de soare

Animalele trebuie să aibă întotdeauna apă proaspătă și un loc umbrit și bine ventilat.

Pentru o hidratare mai bună, adăugați cuburi de gheață în bol sau puțină apă în hrană. Animalele mici din cuști trebuie mutate la umbră și protejate de razele directe ale soarelui.

Recunoașteți semnele pe care le are animăluțul

Primele semne pe care animalul le dă când este supraîncălzit sunt agitația, mersul lent, refuzul de a merge mai departe, gâfâitul excesiv și salivarea abundentă. În cazuri grave, pot apărea ochi sticloși, respirație dificilă, vomă, diaree, convulsii sau colaps. O intervenție rapidă poate salva viața acestuia.

Ce să faci în caz de urgență

Dacă animalul prezintă simptome de șoc termic:

  • Udați-l cu apă la temperatura camerei
  • Folosiți ventilatoare pentru a accelera răcirea
  • Puneți pungi cu gheață în zona inghinală
  • Transportați-l de urgență la veterinar

Nu îl acoperiți cu prosoape ude deoarece acestea pot reține căldura!

