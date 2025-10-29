Cum scapi rapid de o pată de Cola de pe haine? Trucuri simple și eficiente

Ai vărsat din greșeală Cola pe bluza preferată? Nu ești singurul! Băutura carbogazoasă poate lăsa , mai ales din cauza zahărului și a coloranților care se fixează rapid în fibrele materialului. Dar vestea bună este că există soluții care funcționează, chiar și acasă, fără să mergi la curățătorie.

De ce e important să acționezi imediat

Timpul joacă un rol esențial în îndepărtarea petelor de Cola. Cu cât lași lichidul mai mult pe haină, cu atât el pătrunde mai adânc în țesătură, iar culoarea devine dificil de scos. Prima regulă este simplă: tamponează pata cu apă rece imediat, fără să freci. Astfel, previi întinderea murdăriei și faci loc tratamentului care urmează.

Care este trucul preferat al specialiștilor din spălătorii

Una dintre combinațiile cele mai eficiente folosite de profesioniști este cea dintre glicerină și apă oxigenată, informează

Glicerina înmoaie și desprinde pata din material.

Apa oxigenată acționează ca un agent de curățare delicat, care descompune colorantul.

Cum procedezi: aplică puțină glicerină direct pe pată, las-o 15-20 de minute, apoi clătește ușor. După aceea, aplică apă oxigenată 3% doar pe haine albe sau deschise la culoare, pentru a evita decolorarea. În final, spală haina normal la mașină, iar rezultatul te va surprinde.

Ce faci dacă nu ai aceste produse în casă

Ei bine, dacă nu ai aceste produse în casă, nu te îngrijora! Poți apela la alternative simple, dar eficiente.

Apa minerală : toarnă direct peste pată și tamponează cu un prosop curat bulele ajută la desprinderea reziduurilor de cola.

Oțet alb și detergent lichid : amestecă o lingură de oțet cu o linguriță de detergent, aplică soluția pe pată și masează ușor cu degetele sau o perie moale, apoi clătește.

Sare de bucătărie: pentru pete proaspete, sarea absoarbe lichidul înainte ca acesta să pătrundă în profunzime.

Ce greșeli trebuie evitate

Câteva lucruri pot transforma o simplă pată într-o problemă permanentă:

Nu folosi apă fierbinte înainte de tratare, deoarece căldura fixează colorantul.

Evită frecatul energic, dacă nu dorești să întinzi pata și să distrugi materialul.

Nu usca haina până nu ești sigur că pata a dispărut complet, altfel se va fixa definitiv.

Cum cureți o pată de Cola mai veche

Dacă ai descoperit pata după câteva zile, nu dispera. Aplică glicerină și las-o să acționeze câteva ore. Are timp să înmoaie fibrele și să elibereze pigmentul. În cazul materialelor delicate, precum mătasea sau lâna, e mai sigur să mergi la o spălătorie profesională. Produsele chimice aplicate greșit pot deteriora aceste țesături.