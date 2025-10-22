B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cum să scapi de petele de pe covor? Metodele care nu dau greș absolut niciodată

Cum să scapi de petele de pe covor? Metodele care nu dau greș absolut niciodată

Ana Maria
22 oct. 2025, 18:57
Cum să scapi de petele de pe covor? Metodele care nu dau greș absolut niciodată
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Cum să scapi de orice pată? Ce soluții naturale pot elimina petele
  2. Cum să scapi de orice pată? Există produse din comerț care pot fi eficiente?
  3. Cum să îndepărtezi petele de gumă de mestecat
  4. Cum să curăți petele lăsate de animale de companie

Cum să scapi de orice pată? Spre exemplu, petele de pe covor pot fi o adevărată bătaie de cap, dar cu metodele potrivite, le poți îndepărta rapid și eficient. Vă redăm mai jos câteva soluții testate.

Cum să scapi de orice pată? Ce soluții naturale pot elimina petele

Pentru petele proaspete, tamponează zona cu o cârpă curată pentru a absorbi excesul de lichid. Apoi, aplică un amestec de apă caldă și oțet alb sau bicarbonat de sodiu. Aceste soluții sunt eficiente și blânde cu fibrele covorului, potrivit unui site de specialitate.

Cum să scapi de orice pată? Există produse din comerț care pot fi eficiente?

Da, există soluții special concepute pentru curățarea covoarelor. De exemplu, detergentul pentru covoare Dr. Beckmann este formulat pentru a îndepărta petele încăpățânate și murdăria de pe covor.

Cum să îndepărtezi petele de gumă de mestecat

Pentru a îndepărta guma de mestecat, aplică un cub de gheață direct pe pată. După ce guma se întărește, o poți răzui ușor cu un cuțit sau o lingură, având grijă să nu deteriorezi fibrele covorului.

Cum să curăți petele lăsate de animale de companie

Accidentele animalelor de companie sunt frecvente. Pentru a curăța aceste pete, tamponează zona afectată cu o cârpă curată pentru a absorbi excesul. Apoi, aplică o soluție de apă și oțet alb. Pentru mirosuri persistente, poți folosi bicarbonat de sodiu.

Pentru a preveni acumularea de murdărie și pete, aspiră covorul regulat și curăță-l periodic cu soluții adecvate. De asemenea, evită expunerea directă la soare pentru a preveni decolorarea.

Îngrijirea covoarelor este esențială pentru menținerea unui ambient curat și plăcut în locuință. Covoarele, fiind supuse traficului zilnic, se murdăresc ușor și rapid. Acestea pot acumula diverse pete, de la mâncare și băuturi până la accidente provocate de animale de companie. În lipsa unei curățări corecte, petele pot deveni persistente și greu de îndepărtat, fiind afectate aspectul și igiena spațiului. De aceea, este important să cunoști metodele potrivite pentru a-ți menține covorul curat și îngrijit.

