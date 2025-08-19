Cum se face vinul de casă de calitate: Tot ce trebuie să știi

Te-ai întrebat cum se face vinul de casă de calitate? Dacă vrei un vin autentic, controlat de la strugure până în sticlă, trebuie să fii atent la fiecare detaliu, de la recoltarea strugurilor și până la depozitarea finală a vinului. Acest ghid îți oferă pașii esențiali și sfaturile experților pentru a obține un vin de casă gustos, stabil și de calitate.

Avantajele vinului de casă

Gust personalizat: adaptezi dulceața și tăria vinului după preferințe.

Control total al ingredientelor: fără conservanți sau aditivi nedoriți.

Economii și satisfacție: investiție minimă, volum mare și mândrie în produsul final.

Tradiție și bucurie: vinul de casă aduce familia și prietenii aproape.

Ingredientele esențiale pentru vinul de calitate

Struguri sănătoși, bine copți (ideal cu 20–24 °Brix).

Drojdie uscată (Saccharomyces cerevisiae) pentru fermentație controlată.

Metabisulfit de potasiu – protejează mustul de oxidare și contaminări microbiene.

Zahăr (opțional) – pentru a ajusta tăria alcoolică și dulceața vinului.

Apă (opțional) – doar dacă e necesară diluarea mustului prea concentrat.

Echipamente: , damigeană cu hidrolock, furtunuri și dopuri. Toate trebuie să fie foarte curate.

Pașii principali în procesul de vinificație

Recoltarea și selecția strugurilor

Zdrobirea și desciorchinarea boabelor

Protejarea mustului (sulfitare, răcire)

Fermentația alcoolică

Trageri de pe drojdie și maturare

Clarificare și stabilizare

Îmbuteliere și etichetare

Recoltarea și selecția strugurilor

Culege strugurii manual sau cu ajutorul unei mașini ușoare, pentru a evita zdrobirea accidentală.

Măsoară gradul de zahăr cu ajutorul refractometrului: 20–22 °Brix pentru vinurile albe, 22–24 °Brix pentru vinurile roșii.

Alege doar boabele sănătoase, fără mucegai, putregai sau insecte. Elimină ciorchinii verzi pentru a evita gustul amar și excesul de tanin.

Fermentația: cheia succesului

Sulfitarea și răcirea mustului

Adaugă 5–8 g de metabisulfit/100 L de must pentru protecție.

Răcește mustul la 10–15 °C pentru vinul alb/rosé și 18–25 °C pentru vinul roșu.

Inocularea cu drojdie

Hidratează drojdia conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Adaugă în must 20 g/hl de drojdie activă.

Monitorizarea și adăugarea de nutrienți

Menține temperatura constantă; fluctuațiile încetinesc procesul de fermentație.

La 1/3 din zahăr consumat, adaugă în must nutrienți (azot direct asimilabil) pentru a susține activitatea drojdiei.

Tragerile de pe drojdie

După 7–14 zile (vin roșu) și 10–20 de zile (vin alb), trage vinul de pe drojdie în alt recipient, curat, când turbiditatea scade.

Lasă vinul în recipient 1–2 săptămâni pentru o fermentație liniștită și limpezire clară.

Îmbutelierea: când și cum?

Înainte de îmbuteliere, vinul trebuie să fie limpede și stabilizat (test de tartru și proteine).

Filtrează-l fin și, eventual, trece-l prin bentonită (0,5–1 g/L) pentru clarificarea finală.

Ajustează SO₂ la 30–50 mg/L, apoi umple sticlele până la 1–1,5 cm de dop. Închide-le cu dopuri de plută și aplică capsulele termocontractabile.

Depozitarea vinului: reguli de bază

Temperatură constantă: 10–15 °C.

Umiditate moderată: 60–80% pentru a menține dopurile flexibile.

Loc întunecos, fără vibrații.

Depozitarea sticlelor se face orizontal, astfel încât dopul să fie în contact permanent cu vinul.

Eticheta vinului: semnificație și importanță

O etichetă corectă informează consumatorul și, dacă vinul se vinde, trebuie să respecte legea:

Denumire vin și producător.

Indicație de calitate (vin de casă, vin de masă, DOC/DOCG).

Anul recoltei și regiunea de proveniență.

Tăria alcoolică și volumul.

Conținut de sulfiți (“Conține sulfiți”) și alergeni.

Diferențele dintre vinurile roșii, albe și rosé

Roșii: macerare cu pielițe (conținut ridicat de tanin, culoare intensă).

Albe: presare rapidă și fermentare fără solide (arome florale, prospețime).

Rosé: contact scurt (2–12 ore) cu pielițele roșii pentru o nuanță roz delicată.

Întrebări frecvente despre vinul de casă

Pot face vin fără drojdie adăugată?

Da, există așa-numita fermentație spontană, dar este imprevizibilă și cu risc crescut de defecte.

Cât zahăr trebuie să adaug?

2 g zahăr/l pentru fiecare 1% alcool suplimentar. Nu depăși 15–20 g/100 mL must.

Cum știu că fermentația s-a oprit?

Prin stabilitatea densității timp de 3 zile și bulele rare din hidrolock.

Pot omite SO₂?

Da, dar trebuie să ai o igienă impecabilă și să treci vinul la maturare rapidă; există riscul oxidării rapide.

Cât timp trebuie să maturăm un vin roșu de calitate?

Minim 6 luni în butoi de inox și 3–12 luni în sticlă; pentru vinurile roșii corpolente, maturarea poate dura până la 2 ani.

Concluzie

Acum știi cum se face vinul de casă de calitate, pas cu pas. Experimentează cu diverse soiuri și perioade de macerare, monitorizează constant fermentația și notează-ți toți parametrii de vinificație (°Brix, pH, SO₂). Cu fiecare lot vei câștiga experiență și îți vei perfecționa rețeta.

Noroc și spor la vinificat!