B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum se face vinul de casă de calitate: Tot ce trebuie să știi

Cum se face vinul de casă de calitate: Tot ce trebuie să știi

B1.ro
19 aug. 2025, 16:28
Cum se face vinul de casă de calitate: Tot ce trebuie să știi

Te-ai întrebat cum se face vinul de casă de calitate? Dacă vrei un vin autentic, controlat de la strugure până în sticlă, trebuie să fii atent la fiecare detaliu, de la recoltarea strugurilor și până la depozitarea finală a vinului. Acest ghid îți oferă pașii esențiali și sfaturile experților pentru a obține un vin de casă gustos, stabil și de calitate.

Avantajele vinului de casă

  • Gust personalizat: adaptezi dulceața și tăria vinului după preferințe.
  • Control total al ingredientelor: fără conservanți sau aditivi nedoriți.
  • Economii și satisfacție: investiție minimă, volum mare și mândrie în produsul final.
  • Tradiție și bucurie: vinul de casă aduce familia și prietenii aproape.

Ingredientele esențiale pentru vinul de calitate

  • Struguri sănătoși, bine copți (ideal cu 20–24 °Brix).
  • Drojdie uscată (Saccharomyces cerevisiae) pentru fermentație controlată.
  • Metabisulfit de potasiu – protejează mustul de oxidare și contaminări microbiene.
  • Zahăr (opțional) – pentru a ajusta tăria alcoolică și dulceața vinului.
  • Apă (opțional) – doar dacă e necesară diluarea mustului prea concentrat.
  • Echipamente: desciorchinător de struguri, damigeană cu hidrolock, furtunuri și dopuri. Toate trebuie să fie foarte curate.

Pașii principali în procesul de vinificație

  • Recoltarea și selecția strugurilor
  • Zdrobirea și desciorchinarea boabelor
  • Protejarea mustului (sulfitare, răcire)
  • Fermentația alcoolică
  • Trageri de pe drojdie și maturare
  • Clarificare și stabilizare
  • Îmbuteliere și etichetare

Recoltarea și selecția strugurilor

  • Culege strugurii manual sau cu ajutorul unei mașini ușoare, pentru a evita zdrobirea accidentală.
  • Măsoară gradul de zahăr cu ajutorul refractometrului: 20–22 °Brix pentru vinurile albe, 22–24 °Brix pentru vinurile roșii.
  • Alege doar boabele sănătoase, fără mucegai, putregai sau insecte. Elimină ciorchinii verzi pentru a evita gustul amar și excesul de tanin.

Fermentația: cheia succesului

  1. Sulfitarea și răcirea mustului

  • Adaugă 5–8 g de metabisulfit/100 L de must pentru protecție.
  • Răcește mustul la 10–15 °C pentru vinul alb/rosé și 18–25 °C pentru vinul roșu.

  1. Inocularea cu drojdie

  • Hidratează drojdia conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
  • Adaugă în must 20 g/hl de drojdie activă.

  1. Monitorizarea și adăugarea de nutrienți

  • Menține temperatura constantă; fluctuațiile încetinesc procesul de fermentație.
  • La 1/3 din zahăr consumat, adaugă în must nutrienți (azot direct asimilabil) pentru a susține activitatea drojdiei.

  1. Tragerile de pe drojdie

  • După 7–14 zile (vin roșu) și 10–20 de zile (vin alb), trage vinul de pe drojdie în alt recipient, curat, când turbiditatea scade.
  • Lasă vinul în recipient 1–2 săptămâni pentru o fermentație liniștită și limpezire clară.

Îmbutelierea: când și cum?

  • Înainte de îmbuteliere, vinul trebuie să fie limpede și stabilizat (test de tartru și proteine).
  • Filtrează-l fin și, eventual, trece-l prin bentonită (0,5–1 g/L) pentru clarificarea finală.
  • Ajustează SO₂ la 30–50 mg/L, apoi umple sticlele până la 1–1,5 cm de dop. Închide-le cu dopuri de plută și aplică capsulele termocontractabile.

Depozitarea vinului: reguli de bază

  • Temperatură constantă: 10–15 °C.
  • Umiditate moderată: 60–80% pentru a menține dopurile flexibile.
  • Loc întunecos, fără vibrații.
  • Depozitarea sticlelor se face orizontal, astfel încât dopul să fie în contact permanent cu vinul.

Eticheta vinului: semnificație și importanță

O etichetă corectă informează consumatorul și, dacă vinul se vinde, trebuie să respecte legea:

  • Denumire vin și producător.
  • Indicație de calitate (vin de casă, vin de masă, DOC/DOCG).
  • Anul recoltei și regiunea de proveniență.
  • Tăria alcoolică și volumul.
  • Conținut de sulfiți (“Conține sulfiți”) și alergeni.

Diferențele dintre vinurile roșii, albe și rosé

  • Roșii: macerare cu pielițe (conținut ridicat de tanin, culoare intensă).
  • Albe: presare rapidă și fermentare fără solide (arome florale, prospețime).
  • Rosé: contact scurt (2–12 ore) cu pielițele roșii pentru o nuanță roz delicată.

Întrebări frecvente despre vinul de casă

  1. Pot face vin fără drojdie adăugată?
    Da, există așa-numita fermentație spontană, dar este imprevizibilă și cu risc crescut de defecte.
  1. Cât zahăr trebuie să adaug?
    2 g zahăr/l pentru fiecare 1% alcool suplimentar. Nu depăși 15–20 g/100 mL must.
  1. Cum știu că fermentația s-a oprit?
    Prin stabilitatea densității timp de 3 zile și bulele rare din hidrolock.
  1. Pot omite SO₂?
    Da, dar trebuie să ai o igienă impecabilă și să treci vinul la maturare rapidă; există riscul oxidării rapide.
  1. Cât timp trebuie să maturăm un vin roșu de calitate?
    Minim 6 luni în butoi de inox și 3–12 luni în sticlă; pentru vinurile roșii corpolente, maturarea poate dura până la 2 ani.

Concluzie

Acum știi cum se face vinul de casă de calitate, pas cu pas. Experimentează cu diverse soiuri și perioade de macerare, monitorizează constant fermentația și notează-ți toți parametrii de vinificație (°Brix, pH, SO₂). Cu fiecare lot vei câștiga experiență și îți vei perfecționa rețeta.
Noroc și spor la vinificat!

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ghinioanele se țin lanț de locuitorii din zona Salinei Praid. Un incendiu a distrus mai multe afaceri locale. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Ghinioanele se țin lanț de locuitorii din zona Salinei Praid. Un incendiu a distrus mai multe afaceri locale. Ce s-a întâmplat
Nostradamus și Baba Vanga, previziuni cutremurătoare pentru anul 2025: Schimbări dramatice pentru omenire
Eveniment
Nostradamus și Baba Vanga, previziuni cutremurătoare pentru anul 2025: Schimbări dramatice pentru omenire
O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile
CJ Ilfov: „S-a finalizat construcția noilor branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Grădiștea”. Ce documente trebuie să depună cetățenii pentru branșare
Eveniment
CJ Ilfov: „S-a finalizat construcția noilor branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Grădiștea”. Ce documente trebuie să depună cetățenii pentru branșare
Guvernul susține proiectul pentru modificarea legii violenței domestice. Agresorii care încalcă ordinele de protecție vor primi pedepse mai mari
Politică
Guvernul susține proiectul pentru modificarea legii violenței domestice. Agresorii care încalcă ordinele de protecție vor primi pedepse mai mari
Nicușor Dan a încins ringul de dans la o nuntă, lângă București. Și fiul lui, Antim, a oferit un mic spectacol (VIDEO)
Eveniment
Nicușor Dan a încins ringul de dans la o nuntă, lângă București. Și fiul lui, Antim, a oferit un mic spectacol (VIDEO)
Ministrul Muncii anunță reforme în evaluarea dosarelor de handicap. Florin Manole promite că vor fi introduse criterii noi și controale mai dure împotriva fraudelor
Eveniment
Ministrul Muncii anunță reforme în evaluarea dosarelor de handicap. Florin Manole promite că vor fi introduse criterii noi și controale mai dure împotriva fraudelor
Struguri proaspeți chiar și pentru 21 de zile? Iată ce trebuie să faci
Eveniment
Struguri proaspeți chiar și pentru 21 de zile? Iată ce trebuie să faci
Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute
Eveniment
Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit lângă o șină de tren în Bistrița-Năsăud. La ce concluzie au ajuns anchetatorii
Eveniment
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit lângă o șină de tren în Bistrița-Năsăud. La ce concluzie au ajuns anchetatorii
Ultima oră
18:17 - „Era să-mi pierd copilul”. Mărturia unei mame, după un accident cu trotineta electrică: „E un risc foarte mare” (VIDEO)
18:11 - Ce a ajuns să facă Oana Lis, ca să strângă bani pentru medicamentele lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil”. Câți bani cere
18:02 - Ghinioanele se țin lanț de locuitorii din zona Salinei Praid. Un incendiu a distrus mai multe afaceri locale. Ce s-a întâmplat
17:53 - Concluziile Coaliției de Voință. Nicușor Dan: Sancțiunile trebuie chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace / România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
17:51 - Serghei Lavrov rescrie istoria. Rusia spune că nu a vrut Crimeea sau Donbas, deși le-a ocupat cu forța
17:43 - Nostradamus și Baba Vanga, previziuni cutremurătoare pentru anul 2025: Schimbări dramatice pentru omenire
17:39 - O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile
17:32 - CJ Ilfov: „S-a finalizat construcția noilor branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Grădiștea”. Ce documente trebuie să depună cetățenii pentru branșare
17:24 - Guvernul susține proiectul pentru modificarea legii violenței domestice. Agresorii care încalcă ordinele de protecție vor primi pedepse mai mari
17:24 - Simona Halep a picat de pe podiumul câștigurilor din tenis. Cine a depășit-o și cum arată topul