Cum se prepara salata de boeuf în 1934? Iată care este rețeta clasică

Selen Osmanoglu
07 oct. 2025, 12:17
Cum se prepara salata de boeuf în 1934? Iată care este rețeta clasică
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Rețetă clasică din 1934
  2. Rețeta lui Florin Dumitrescu

Salata de boeuf este vedeta meselor de sărbători, de fiecare dată. Acest preparat nelipsit de pe mesele românilor face întotdeauna senzație și a trecut testul timpului. Iată cum se prepara cu zeci de ani în urmă!

Rețetă clasică din 1934

Rețeta originală apare în volumul „Bucătăria gospodinei române”, scris de Elena Constantinescu în 1934, conform Click.

„Se tae carnea de pasare, se spala bine, se fierbe impreuna cu zarzavat de supa, iar cand carnea este aproape fiarta se pun si 8-10 cartofi intregi curatati. Dupa ce au fiert toate bine, se scot, se taie atat carnea cat si zarzavatul in bucati mici, se adaoga taiate marunt 1-2 sfecle rosii, mazare boabe, fierte, 6-8 castraveti acri, cateva albusuri de oua fierte, sare, piper si se amesteca bine”, a explicat Elena Constantinescu.

„De alta parte se bat in untdelemn 4-6 galbenusuri de oua fierte si 4-6 galbenusuri de oua nefierte. Acest preparat dupa ce i se adaoga mustar si zeama de lamaie se pune peste preparatul de mai sus. Se serveste rece”, a adăugat.

Rețeta lui Florin Dumitrescu

În ziua de astăzi, salata de boeuf poate fi reinterpretată și testată în mai multe forme. Chef Florin Dumitrescu mărturisește că are un truc pentru a face un preparat de neuitat. Bucătarul spune că ordinea în care amestecăm ingredientele contează mai mult decât am crede.

Conform acestuia, trebuie să începem prin a combina maioneza cu murăturile tocate, pentru ca aromele să se distribuie uniform. De abia atunci trebuie să adăugăm și restul legumelor, dar și carnea.

El mai spune că toate ingredientele folosite trebuie să fie reci, pentru a nu elibera excesul de lichid în salată.

Bucătarul folosește 500 de grame de carne de vită, sau pui, 3 cartofi, trei morcovi, o rădăcină de pătrunjel, o țelină, 200 de grame de mazăre, 200 de grame de castraveți murați, cât și alte 200 de grame de gogoșari murați, cât și sare și piper.

